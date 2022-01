Taliban kom på døra – måtte flykte frå landet

«Hassan» jobba for dei norske styrkene i Afghanistan i åtte år. Han er blant dei som har trygla om å bli evakuert til Norge av frykt for at Taliban skulle finne han. Norge har ikkje svart. Så kom Taliban på døra.

Det var ei natt i november. Hassan var heime med kona og dei tre borna. Så banka det hardt på døra. Hassan har forsøkt å skjule seg heilt sidan Taliban tok over makta i Afghanistan i midten av august.

Difor blei familien redde då det kom folk på døra midt på natta.

– Taliban leitar etter dei som har jobba for utanlandske styrker, seier Hassan til TV 2.

Livredd for Taliban

Han sender oss ei rekkje dokument som viser at han jobba for norske styrker i Camp Nidaros i byen Mazar-i-Sharif. Han jobba som reinhaldar frå 2006 fram til 2014 då nordmennene forlot byen.

Denne novembernatta forstod familien raskt at det var Taliban som stod på døra.

– Kona mi gikk fram til døra utan å opne. Taliban ropte: Kor er mannen din? Kona mi svarte at det var ingen menn i huset. Då gjekk dei.

Hassan fortel at Taliban kom tilbake to dagar etter, også då om natta.

Måtte flykte

Det er umuleg for TV 2 å bekrefte kvifor Taliban søkte Hassan, men sjølv er han sikker i si sak:

– Grunnen til at Taliban kom til huset vårt var fordi eg jobba med norske styrker.

Hassan konkluderte med at det var for farleg å bli verande i Afghanistan, og flykta difor til nabolandet Iran. Familien måtte bli igjen. Han fortel at dei ikkje har pass og difor ikkje kunne krysse grensa lovleg.

– Viss det hadde vore muleg å ta med familien min hit, hadde eg gjort det. No har dei ingen som kan passe på dei. Eg er veldig bekymra.

Ventar på Norge

Hassan er ein av dei som gjentekne gongar har trygla norske styresmakter om hjelp. Han og 13 kollegaer skreiv eit ope brev gjengitt av Forsvarets Forum i juli.

Ein av dei andre som har bedt om hjelp er «Ahmed», som TV 2 har fortalt om fleire gonger tidlegare og også møtt heime i Afghanistan.

Sjå tilsvar frå norske styresmakter lenger nede i artikkelen.

Ahmed har fortalt at han blei kontakta av norske styremakter i slutten av august.

– Eg fekk ein telefon frå norske styremakter. Dei sa at dei ville flytte meg og familien til Norge. Vi blei så glade! Vi tenkte at vi var redda frå Taliban, frå døden.

Men dagen etter skjedde terrorangrepet ved flyplassen i Kabul. Det førte til at Norge måtte stanse all evakuering frå Afghanistan. Ahmed fortel at han då fekk ein ny beskjed.

– Vi fekk ei tekstmelding der det stod at Norge ikkje kunne hjelpe oss likevel.

Det er ikkje muleg for TV 2 å verifisere dette, men vi har sett tekstmeldinga og også fått hendinga skildra av andre kjelder.

Endå ein har flykta

Ahmed har også fortalt at to av dei 14 blei evakuert til Storbritannia like før terrorangrepet. Dei hadde også jobba for britiske styrker i Mazar-i-Sharif.

Dei 12 som var igjen i Afghanistan har halde fram med å kontakte norske styresmakter. I oktober sendte dei eit nytt ope brev til Norges nye regjering, som blei publisert av TV 2.

– Men enno har vi ikkje høyrt noko frå Norge. Vi lever i frykt, og det er ein vond følelse, seier Hassan på telefon frå Iran.

TV 2 har også vore i kontakt med ein annan tidlegare norsk-tilsett som også har sett seg nøydd til å flykte. Han flykta nyleg til Pakistan fordi hans gamle naboar fortalde at Taliban hadde leita etter han.

– Vi følte at vi var i ekstrem fare i Afghanistan, fortel han til TV 2 på telefon frå Pakistan.

Andre land evakuerer

Dei to viser til at mange andre land har drive evakuering av sine tidlegare tilsette i månadsvis. Dei kjenner folk som har kome seg i sikkerhet i land som Tyskland og Sverige, mens dei sjølv altså har enda som flyktningar i nabolanda.

– Norge burde ta ei avgjerd og hjelpe oss, er Hassan si klare oppfordring til norske styresmakter.

Forsvarsdepartementet har hittil vore departementet som skal uttale seg om desse sakene, og svaret har vore det same sidan i sommar:

«Det jobbast med ei ny søknadsordning for tidlegare lokalt tilsette i Forsvaret i Afghanistan.»

Bakgrunn:

Då Norge forlot Mazar-i-Sharif i 2014, blei det oppretta ei søknadsordning for lokalt tilsette, men denne gjaldt berre for tolkar. Dei øvrige lokalt tilsette, som Hassan, fortel at dei ikkje fekk høve til å søke om asyl i Norge.

Seinare har det også vore andre instruksar som har sikra ein del lokalt tilsette opphald i Norge, men ikkje denne gruppa.

No håper dei at norske styresmakter vil vedta ei ny søknadsordning som vil opne for at også dei kan søke asyl.

Justisdepartementet: – Kompleks situasjon

Denne gongen vil ikkje Forsvarsdepartementet kommentere saka og viser i staden til Justisdepartementet. Dei stiller heller ikkje til intervju, men statssekretær Astrid Bergmål (Ap) svarer følgjande i ein epost til TV 2, der ho viser til evakueringa i sommar:

– Norge har tatt imot alle som var lokalt tilsette for Forsvaret og ambassaden på tidspunktet for avviklinga av Resolute Support Mission i Afghanistan og har nå ingen lokalt ansatte i landet.

Når det gjeld tidlegare lokalt tilsette, som denne artikkelen handlar om, skriv departementet dette:

– Dette er ein kompleks situasjon som krev grundige vurderingar, som vi no ser på. Vi kan på noverande tidspunkt ikkje seie når det blir fatta ei avgjerd om ei eventuell ny ordning.

Skuffa over svaret

Hassan seier det er frustrerande å få det samme svaret nok ein gong.

– Eg anar ikkje kva eg skal gjere. Eg skulle ønske norske styremakter kunne bestemme seg. Det går ikkje an å leve slik, seier Hassan, før han legg til:

– For barna mine er også redde for Taliban.

No vil han forsøke å finne jobb i Iran slik at han kan få sendt pengar til familien. Han er deira einaste forsørgar. Men han er klar på at det er uhaldbart å vere adskilt frå familien i lengda.

– Eg kan heller ikkje dra tilbake til Afghanistan. Då kjem Taliban til å ta meg.

Det er uklart kor mange fleire enn desse 12 som er tidlegare tilsette i Forsvaret og som ønskjer evakuering frå Afghanistan.