NAV-direktørens klare oppfordring til dem som sliter i julen

Ifølge en fersk undersøke fra UNICEF Norge gruer én av ti seg til jul. Det tilsvarer 400.000 nordmenn, og det er de med trang økonomi som synes denne tiden på året er vanskeligst.

– Det er veldig, veldig mange og det er selvsagt for mange. Det er ikke godt å tenke på at det er så mange som ikke ser fram til det som i utgangspunktet skal være en fin tid, sier NAV-direktør Hans Christian Holte til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det er åpenbart at denne jula er preget av litt ekstra utfordringer for mange av oss. Det er både pandemien, som kanskje skaper en del frykt for sykdom og sykdom, i tillegg til at flere blir permitterte som gjør at flere får det vanskelig i livene sine. Også har du selvsagt også strømsituasjonen med de prisene vi har nå.

Hjelp å få

Heldigvis er det hjelp å få – blant annet hos NAV. Holte forteller at de har det travelt nå i førjulstiden, men at de har kapasitet til å hjelpe enda flere.

– Det er travelt, det er det. Men jeg tror likevel at kanskje enda flere kunne se om de har noe å hente ved å ta kontakt med NAV-kontorene.

Han retter seg mot de som sliter økonomisk inn mot jula, som merker at de ikke har det de trenger for å få det de tenker på en anstendig jul – med gaver til barna og mat på bordet.

– Da er det sånn at kommunen gjennom sosialhjelpen og NAV-kontorene har mulighet til å gi tilskudd til folk som sliter generelt med økonomien sin, og kanskje sliter akutt nå inn mot jula for å få feiret enn ordentlig jul.

KLAR OPPFORDRING: NAV-direktør Hans Christian Holte oppfordrer folk til å søke om hjelp. Foto: God morgen Norge

Likevel så finnes det terskler for hvem som kan få innvilget denne hjelpen. Ifølge NAV-direktøren gjøres det individuelle vurderinger av den økonomiske situasjonen til de som oppsøker dem.

– Det er sånn sosialstønaden er innrettet; det blir gjort en vurdering av økonomien opp mot det å ha et levelig liv, og det gjelder også da spesielt inn mot jula nå. Så blir det gjort en vurdering av hvordan du som kommer til oss kan klare denne jula, hva har du av inntekt fra før og om det er mulighet for å gi et ekstra tilskudd, sier Holte og fortsetter:

– Jeg vet at en god del kommuner og NAV-kontorer er forberedt på dette. De er vant til at det kommer en del henvendelser inn mot jula og er klare for å vurdere situasjonen for den enkelte.

Ikke for sent

For enkelte kan det føles ut som et stort steg å oppsøke NAV-kontorene. Holte forteller at finnes andre muligheter for å få hjelp, for eksempel via telefon 5555 3333 eller nav.no.

Han er klar over at mange har et bilde av NAV som noe strengt og avansert.

– Det er slik at vi må forholde oss til de lovene som gjelder når det gjelder hva vi skal gi bistand til og ikke. Det er klart at det kan oppleves litt strengt for enkelte, men jeg opplever virkelig at det sitter mennesker ute på NAV-kontorene som er klare til å hjelpe.

Likevel vil han ikke undervurdere det inntrykket mange sitter med:

– Du føler deg ikke så mektig og jeg tror du føler deg litt liten når du kommer til oss med de behovene, så jeg er opptatt av at vi skal prøve å bygge ned den ubalansen mellom NAV, som en stor organisasjon med disse midlene, og de som kommer til oss. Men jeg opplever at veldig mange av de som er der ute er opptatt av å hjelpe de som kommer.

Og selv om det kun er én uke til jul, er det mulig å få innvilget et tilskudd, ifølge NAV-direktøren.

– Jeg vil tenke at det bør absolutt løse seg før jul, og dette er en type akutt hendelse som må få en rask løsning, så jeg vil helt klart forvente at det skal løse seg raskt. Hvis det skulle komme til våren er det altfor sent til julemiddagen.