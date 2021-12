Grasrota ville kaste Svendsen: – Sunt med et skifte

Styret i Divisjonsforeningen bekrefter at de gjorde et styrevedtak på at de ville bytte fotballpresident.

Saken oppdateres

Fredag bekreftet valgkomitéen i Norges Fotballforbund (NFF) det TV 2 meldte allerede torsdag: Lise Klaveness innstilles som ny president i forbundet.

I en pressemelding torsdag skrev Terje Svendsen at «det er på tide å slippe nye krefter til» og at han hadde meddelt valgkomitéen at han ikke ville stille til valg for en ny periode.

Divisjonsforeningen, som er interesseorganisasjonen for klubbene i PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, bekrefter imidlertid nå at det også var krefter innad i Fotball-Norge som jobbet for at Svendsen ikke skulle få fortsette i jobben.

– Sunt med et skifte

– Ville Divisjonsforeningen ha et skifte?

– Ja, vi har diskutert i styret vårt og fant det naturlig med et skifte etter seks år. Vi har ikke tatt stilling til hver som skulle være arvtaker. Det går ikke direkte på at vi var misfornøyd med noe, men med tanke på det som kreves og forventes i en slik rolle synes vi det var sunt med et skifte, sier Hugo Kjelseth, styreleder i Divisjonsforeningen, til TV 2.

– Dere hadde et styrevedtak på at dere ønsket et skifte?

– Ja, det har vi meddelt valgkomitéen i NFF. Vi synes det var naturlig, sier han.

– Tror du Svendsen fikk beskjed om å trekke seg?

– Det blir bare spekulasjoner. Det skal jeg ikke gå inn på, det vet jeg faktisk ikke. Jeg ønsker ikke spekulasjon rundt det. Jeg går ut fra han har hatt en god dialog med valgkomitéen og sine nærmeste, sier Kjelseth.

– Legger ikke føringer på våre prosesser

På pressekonferansen fredag sa valgkomitéens leder Torleif Sandvik at Svendsen «tidlig i november» meddelte komitéen at han ikke ville stille til valg for en ny periode.

– Divisjonsforeningen sier at de ønsket et bytte og hadde et styrevedtak på det. Hvilke refleksjoner gjorde dere rundt det?

– Vår oppgave som valgkomité er å lytte til organisasjonen. Det er noe av de viktigste oppgavene vi har. Vi skal ha innspill på kandidater. Vi skal ha innspill til forandringer. Vi skal ha innspill på de som vi ønsker kontinuitet på. Vi ønsker velkommen at interesseorganisasjoner, kretsstyrer og klubbstyrer sender innspill til forbundets valgkomité med en spesifikk kandidat. Det hender også at vi får beskjed om at vi må bytte ut sittende tillitsvalgte. Vi er en selvstendig komité som tar de totalvurderingene inn i bildet. Hvis én spesiell organisasjon sier at at vi må bytte, legger ikke det føringer på våre prosesser, sier han.

– Var det andre enn Divisjonsforeningen som kom med det ønsket til dere?

– Ikke i vedtaksform, nei. Vi har samtaler med styreledere i Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner. Vi har intervju med lederen av kretsledernes arbeidsutvalg. Vi har intervjuer med samtlige medlemmer i forbundsstyret, og vi har intervju med generalsekretæren som en del av det grunnlagsbildet. Vi fanger også opp signaler som ikke nødvendigvis er formelle.

– Han har ikke vært markant utad

Kjelseth i Divisjonsforeningen er svært tilfreds med at Fotball-Norge nå ser ut til å få sin aller første kvinnelige president.

– Jeg tenker at Lise Klaveness er et utmerket presidentvalg. Det er et spennende og godt valg. Hun har vist seg som en meget god kandidat gjennom den jobben hun har gjort i direktørstillingen. Det er et fremtidsrettet og godt valg, sier han, og fortsetter:



– Terje Svendsen har stått i noen stormer. Jeg tenker han har gjort en god jobb i den tiden som har vært. Det har vært krevende ting som har dukket opp, og det har ikke en enkel reise. Jeg har respekt for at seks år er passelig tid å sitte i et sånt verv. Jeg opplever at Klaveness representerer en yngre generasjon enn det Svendsen gjør. At hun er dame i tillegg tror jeg er positivt på alle måter.



– Hva fikk Svendsen til som var bra?



– Han har klart å holde fotballen samlet i en tid med krevende utfordringer. Det er fremforhandlet en ny medieavtale, og det har vært bra. Han har ikke vært veldig markant som president utad, det opplever jeg ikke. Men han har håndtert det på en bra måte. Det er en tid for alt, og seks år er en passelig tid for å slippe til nye krefter, sier Kjelseth.



– Hadde Svendsen områder han kunne gjort en bedre jobb?



– Som president i NFF skal man være god til mange ting. En av tingene som skiller seg ut er gjennomslagskraft i media og kommunikasjon. Jeg tror Lise Klaveness kan takle det på en enda bedre måte enn det Svendsen har gjort. Det er ikke det som var hans største styrke. Han har jobbet godt internt, men kunne med fordel markert fotballen enda tydeligere utad.