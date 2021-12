Helsetjenestene i Bergen er under stort press - vil be Forsvaret om hjelp

Kapasiteten i primærtjenestene til Bergen er sprengt.

– Det er en alvorlig situasjon. Dette er ikke kommunen som roper «ulv, ulv». Vi er sterkt bekymret for dagene og ukene som kommer.

Det sier helsebyråd Beate Husa (KrF) til TV 2.

Høyt sykefravær har skapt driftsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene til kommunen.

Særlig i sykehjemmene, hvor det er vanskelig å skaffe vikarer som kan dekke opp sykefraværet.

Ber permitterte melde seg

– Trykket på de som jobber innen helse og omsorg er høyt. Vi jobber nå med å lage konkrete planer for hvordan vi skal klare å dekke innbyggerne våres sine basale behov dersom situasjonen raskt forverrer seg, sier Husa.

– Jeg er veldig bekymret, sier helsebyråd Beate Husa. Foto: Erik Teige / TV2

Kommunen oppfordrer nå permitterte fra servicebransjen til å melde seg, da mange oppgaver på sykehjem kan løses uten at man har helsefaglig bakgrunn.

Høyt sykefravær

TV 2 har spurt kommunen hvor det er skoen trykker mest, men kommunen svarer at de ikke har full oversikt over sykefraværet for fjerde kvartal.

– Men hovedutfordringen er at vi ikke klarer å skaffe nok vikarer til å dekke det fraværet som er, og dette, kombinert med at vi må forvente en ytterligere økning i fraværet, gjør at vi ser alvorlig på situasjonen, sier Husa.

– De ansatte i kommunen har gjort en veldig god jobb for å sikre at vi har hatt et tilnærmet normalt tilbud i en helt ekstraordinære omstendigheter, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung (Ap).

– Økt smitte vil også legge et ekstra trykk på tjenestene og setter kommunen i en krevende situasjon, sier Grung (t.h). Foto: Erik Teige / TV 2

– Nå forbereder vi oss på en forverring av situasjonen. Vi må sikre de viktigste tjenestene til de som trenger det mest, sier hun.

Vil be Forsvaret om hjelp

Kommunen vil også ta kontakt med Forsvaret for å avklare om de kan bidra ved økt smitteomfang.

Det er statsforvalteren, sammen med departementet, som koordinerer eventuell bistand.

Sanitetstroppen på Sør-Varanger da de første soldatene fikk sine første vaksiner. Nå anmoder statsforvalteren i Vestland Forsvaret om å bistå med vaksinering. Foto: Tobias Berteig/Forsvaret

Per i dag er det kun vaksinering Forsvaret har sagt de kan bistå kommunene med.

Fylkesberedskapssjef i Vestland, Haavard Stensvand, sier til TV 2 at det i første omgang er kommunene Alvær, Askøy og Øygarden som fredag har uttrykt at de trenger hjelp fra Forsvaret.

– Dette vil være første gang Vestland ber om hjelp fra Forsvaret under pandemien, sier Stensvand.

Øygarden kommune ønsker hjelp av Forsvaret til å vaksinere innbyggerne sine. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I løpet av ettermiddagen eller lørdag formiddag vil Statsforvalteren i Vestland sende Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) en anmodning om vaksinebistand.

– I Bergen kommune er vaksinesituasjonen litt annerledes. Her er det først og fremst armer å sette vaksinen i som mangler, sier han.

Diskuterer annen hjelp

Fylkesberedskapssjefen i Vestland forteller at de også diskuterer om Forsvaret kan bistå med andre ting enn vaksinering.

– I Bergen trenger de hender andre steder, blant annet når det kommer til testing. Der diskuterer vi nå om Forsvaret kunne bidratt, enten med å etablere egne, nye teststasjoner, eller bidra på de som allerede eksisterer, sier Stensvand.

– Det kunne frigitt noe av helsepersonellet, slik at de kunne brukes andre plasser.

Stor pågang på teststasjonen i Bergen i snøværet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Handler ikke om intensivplasser

Husa understreker at dette ikke handler om hvor mange som er innlagte på sykehusene, men om sykefraværet i tjenestene.

– Dette kan være sykefravær for egen sykdom, barns sykdom, karantene på grunn av covid og omikronsmitte. I tillegg har vi grunn til å være bekymret for at influensasesongen vi nå står ovenfor, sier Husa.