Endringer i innreiseregler for flere land og områder

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra:

Øygruppen Sicilia i Italia

Regionene Kajanalands og Satakunta i Finland

Regionene Dalarna, Jämtland, Jönköping og Södermanland i Sverige.

Har fjernet karantenekrav

Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra:

Romania

Øygruppen Azorene tilhørende Portugal

Regionen Mellersta Österbottens i Finland

Regionen Gotland i Sverige

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 20. desember.

Ny vurdering i 2022

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra.

Det vil etter planen ikke blir gjort endringer i hvilke land og områder som medfører innreisekarantene i julen og nyttårshelgen.

Neste landvurdering vil bli gjort gjeldende fra uke to i 2022, skriver regjeringen.