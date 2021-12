Tviler på Premier League-pause: – Ikke realistisk

Anerkjente David Ornstein fra The Athletic sier at Premier League vil gjøre alt i sin makt for å få gjennomført så mange kamper som mulig. Jürgen Klopp ser helst at seriespillet fortsetter.

Koronasmitten brer seg i Premier League og flere av klubbene er hardt rammet av smittetilfeller.

Manchester United, Chelsea, Tottenham, Leicester, Norwich, Brighton, Watford og Everton har alle bekreftet smitte. I tillegg bekreftet Liverpool torsdag at Virgil van Dijk, Fabinho og Curtis Jones mistet kampen mot Newcastle torsdag etter positive hurtigtester.

Det voldsomme smittetrykket i Premier League har ført til flere utsatte kamper på Englands øverste nivå. Før helgens ligarunde er halvparten av kampene utsatt.

Så langt har EFL (English Football League) – fra nivå to til fire – utsatt hele 19 av helgens 36 kamper.

Vaksinetall innhentet av EFL i november viste at 75 prosent av spillerne enten var fullvaksinerte, hadde fått én dose eller hadde planer om å vaksinere seg.

De øvrige 25 prosentene opplyste at de på det tidspunktet ikke hadde noen planer om å ta vaksine.

I toppdivisjonen Premier League viste en opptelling i oktober at 81 prosent av spillerne hadde fått minst én dose, mens 68 prosent var dobbeltvaksinerte.

Brentford-manager Thomas Frank sa på onsdagens pressekonferanse at han ønsker en pause i Premier League-fotballen frem til jul så man får bukt med smitten. Etter Newcastle-Liverpool torsdag kveld fikk dansken støtte av Eddie Howe.

Utsatte kamper Brighton-Tottenham Brentford-Manchester United Burnley-Watford Leicester-Tottenham Manchester United-Brighton Southampton-Brentford Watford-Crystal Palace West Ham-Norwich Everton-Leicester

En slik pause kan man foreløpig se langt etter, skal man tro den anerkjente journalisten David Ornstein fra The Athletic.

– I en ideell verden ville man tatt en pause, og prøvd å få ting til å roe seg slik at vi kom tilbake til en relativ normal hverdag. Det er i en ideell verden. At vi skal sette kamper på pause og vente på at alle er klare er rett og slett ikke realistisk, sier Ornstein til Sky Sports fredag før han videre forklarer:

– Premier League trenger å få unna kamper der det er mulig. Du kan si det er problematisk med tanke på ligaens integritet, men det gjelder alle scenarioer for øyeblikket.

Liverpool-manager Jurgen Klopp tror en pause har lite for seg, noe han forklarer i videoen under:

Arteta etterlyser klarhet – Klopp ikke imot å stoppe ligaen

På fredagens pressekonferanse ble Arsenal-manager Mikel Arteta spurt om hva han tenker om koronasituasjonen i Premier League.

– Vi trenger mer klarhet om hvorfor kampene ikke blir spilt og hva som må skje for at en kamp ikke skal spilles sånn at vi kan opprettholde rettferdighet i ligaen, sa spanjolen og la senere til:

KRITISK: Mikel Arteta vil ha tydelige regler fra Premier League om koronasituasjonen. Foto: PAUL CHILDS

– Jeg vet ikke hva den beste løsningen er. Jeg forstår at det er komplisert. Det jeg sier er at vi må ta en avgjørelse på hva som er det beste for konkurransen og helsen til de som er involvert.

Aston Villa-manager Steven Gerrard tok også opp problematikken da han tok imot spørsmål fra journalister fredag og ba spillernes helse komme først.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sa torsdag at en pause har lite for seg. På fredagens presskonferanse forklarte han ytterligere hva han mente:

– Jeg er ikke imot å stoppe ligaen. Jeg ser bare ikke 100 prosent en fordel med å gjøre det. Mellom å stoppe ligaen og å fortsette er det flere nivå. Å stoppe ligaen betyr at vi stopper nå, en-to uker er vel fem-seks kamper. Så, når vil du spille dem?, spurte tyskeren, som ikke ser det som realistisk at fotballen kan fortsette som før heller ettersom klubber får flere smittede.

Ornstein peker på Qatar-VM

Utfordringen med å gjennomføre sesongen, som Klopp nevner, er nettopp en av problemstillingene Ornstein tok opp på Sky Sports fredag i diskusjonen om Premier League-stopp.

En del av årsaken til at en pause i Premier League kan vise seg å bli utfordrende, er VM i Qatar om et år. Sommerpausen før 2022/23-sesongen er nemlig allerede kortere grunnet neste vinters VM-pause.

– Det er en avkortet sesong uansett grunnet en kortere sommer neste år som følge av Qatar-VM. Slik situasjonen er nå, så er det rom for å spille kampene på nyåret, men jeg tror Premier League vil gjøre alt i sin makt for å stramme inn forholdsreglene og få lag på trening og få kamper spilt, sier Ornstein:

– Det er ikke et perfekt scenario i det hele tatt, men «the show must go on» og Premier League vil gjøre alt de kan for at ballen fortsatt skal rulle.