UNE snudde etter to års kamp: Konstantinos (14) og Johanna (46) jubler - fikk oppholdstillatelse i julegave

Utlendningsnemnda (UNE) har gjort helomvending i saken til alenemoren Johanna Vidalon og sønnen Konstantinos.

TV 2 har tidligere fortalt at UNE ville kaste dem ut av landet rett før jul i 2019, fordi Konstantinos ikke hadde egen inntekt og kunne forsørge seg selv og moren.

Johanna og sønnen fikk opphold i 2015 da de kom fra Hellas til Norge som familiemedlemmer til en EØS-borger - Johannas daværende ektemann og stefar til Konstantinos.

Men UNE vedtok å utvise dem da han valgte å reise tilbake til Hellas.

Johanna ble ble nektet familiegjenforening med den da 12 år gamle sønnen i Norge, fordi han i følge UNE ikke oppfylte inntektskravet i EØS-regelverket.

Det vakte sterke reaksjoner at UNE stilte krav om inntekt i en sak om familiegjenforening med et mindreårig barn, siden man ikke kan forlange at barn skal jobbe.

Arbeiderpartiets Masud Garahkhani kalte UNEs avslag «høl i hue».

Etter to års kamp innrømmer UNE nå at de har tolket reglene feil, og at Johanna og sønnen likevel har rett til opphold i Norge etter EØS-regelverket.

– Ja, i dette tilfellet så har Vidalon rett til å være her fordi hennes sønn har rett til å fortsette sin skolegang, som han har påbegynt her i Norge, sier avdelingsleder Marianne Granlund i UNE til TV 2.

Overraskende vending

Johanna Vidalon stevnet UNE for å få omgjort avslaget i 2019, og saken skulle behandles i Oslo tingrett i februar. Men siden UNE har omgjort vedtaket, blir det ikke noen rettssak likevel.

Familiens advokat Felix Olivier Helle er svært fornøyd med at UNE har endret vedtaket før saken er behandlet i retten, noe som vanligvis ikke skjer.

– Vi ble veldig overrasket! Vi mente jo at vi hadde rett, men regnet med at vi måtte gå veien via domstolene for å få fastslått det. Det er jo absolutt bra for familien at de slapp den tunge og langvarige prosessen, sier Helle.

Det har vært to tøffe år etter avslaget i 2019, med uro og bekymringer, ikke mist for skolegangen til sønnen, forteller Johanna.

Vedtaket er en veldig lettelse for dem:

Johanna Vidalon og sønnen Konstantinos Siatis møter TV 2 på Majorstuen skole. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Julenissen kom til oss før jul i år, og vi er super, super lykkelige, sier Johanna når vi møter henne og sønnen utenfor Majorstuen skole i Oslo.

Johanna har bakgrunn fra Peru, men faren var norsk, og hun har blant annet en stesøster i Norge.

– Søsteren min gråt da jeg fortalte henne om den store nyheten, og hun gråt igjen da jeg møtte henne i morges. Nå kommer det masse lykkeønskninger, gratulasjoner og klemmer, så dette kommer til å bli en nydelig jul for hele familien, smiler Johanna.

Kjempedigg!

Konstantinos går i niende klasse på skolen, og kan nå være trygg på at han kan fullføre skolegangen her.

– Jeg er veldig glad jeg kan fortsette å bo her, være sammen med vennene mine og familien min. Det er kjempedigg, sier Kontantinos.

Konstantinos Siatis går i niende klasse på Majorstuen skole. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han liker matematikk og naturfag best av skolefagene, men jobber mest med å beherske norsk skriftlig for tiden.

– Jeg vil forbedre meg selv i grammatikk og setningsoppbygging. Man må kunne språket i landet man bor i, sier 14-åringen.

Johanna forteller at hele familien kom sammen for å feire avgjørelsen da den kom tidligere i uken.

– Denne julen kommer til å bli strålende etter to vanskelige år, jubler hun.

Går bort fra kravet om inntekt

UNE snudde etter at en fersk EFTA-dom slo beina under deres tolkning.

Som TV 2 tidligere har skrevet fastslo domstolen at barn av en EØS-borger som har arbeidet i Norge, som Konstantinos, har rett til å starte på, og fullføre skolegangen i vertslandet.

Retten gjelder også om EØS-borgeren reiser tilbake, og den gjelder for stebarn.

Barnet (Konstantinos) har rett til opphold så lenge det går på skole i vertslandet (Norge), og til å ha med seg sin omsorgsperson (Johanna).

Det skal ikke stilles noe inntektskrav, slik UNE påstod, og nå retter de seg etter domstolen.

– Vi har nå vurdert det sånn at det ikke foreligger noe inntektskrav, da han hadde påbegynt skolegangen her, og han har rett til å fortsette skolen her i Norge, sier Granlund.

– Han har en skolegang som har fortsette på, og da må han åpenbart ha med seg en en omsorgsperson, så dermed så blir det med inntekt egentlig irrelevant, fortsetter hun.

– Hvordan kunne dere ta så feil?

– Vi har tidligere gjort en vurdering vi mente var riktig, men så kom denne uttalelsen fra EFTA-domstolen, som gjør at vi har en annen vurdering. Det er en ny rettskilde i saken, sier Granlund.

Norge brøt reglene

EUs mektige overvåkingsorgan ESA, som passer på at medlemslandene følger EØS-regelverket, opprettet sak mot Norge allerede for et år siden på grunn av brudd på regelverket i Konstantinos-saken.

– Hvorfor gjorde dere ikke om saken da?

– Vi har gjort en vurdering av de kildene som har vært i saken hele veien, men mener likevel at det var en riktig forståelse vi har gjort tidligere. Nå har reglene da blitt klargjort, sier UNEs avdelingsleder.

Avdelingsleder Marianne Granlund i UNE Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Arbeids- og sosialdepartementet satte umiddelbart i gang med å rette opp feiltolkningen av EØS- regelverket da ESA grep inn, og ga en ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Hvorfor gjorde dere fortsatt ikke om saken da?

– Ja, vi mente at det først var grunnlag for å gjøre en annen vurdering da den uttalelsen fra EFTA-domstolen kom, sier Granlund.

Tar ikke selvkritikk

UNE burde imidlertid ha innsett at de tok feil i denne saken og gitt seg tidligere, mener familiens advokat.

– Ja, jeg mener jo egentlig det, det er veldig unødvendig at familien måtte vente så lenge, sier Helle.

UNE tar ikke selvkritikk for sin behandling av saken.

– Beklager dere at det har tatt så lang tid før Vidalon fikk opphold?

– Vi har forståelse for at dette har vært en krevende situasjon for klageren og hennes familie, og så er det likevel sånn at vi har avgjort den saken på den måten vi har ment har vært riktig.

– Men tar UNE noe selvkritikk når man ser at avslaget var feil?

– Vi har sett på de opplysningene som kommet til hele veien, og det er uttalelsen fra EFTA-domstolen som gjør at vi har omgjort denne saken og mener det er riktig å gi en oppholdstillatelse.

Ser lyst på fremtiden

Johanna var i ferd med å miste troen på en fremtid i Norge, men er nå full av pågangsmot igjen. Hun er en erfaren kokk, og har ambisjoner om å starte sin egen virksomhet.

Johanna Vidalon og sønnen Konstantinos ser lyst på fremtiden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg har fått en «shot» av lykke etter vedtaket og føler at jeg har masse energi. Nå vil jeg sette i gang med alt jeg har utsatt mens jeg har ventet på avgjørelsen. Nå far jeg fart på meg som en rakett, ler hun.

– Nå ser vi bare framover. Jeg skal jobbe, ta vare på barna, og har store håp for fremtiden.