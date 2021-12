Næringsdepartementet bekrefter: Lønnsstøtte kan komme i ettermiddag

Enkelte detaljer er fremdeles uavklart, men etter det TV 2 får opplyst fra flere kilder rundt forhandlingsbordet, er regjeringen og partene i arbeidslivet i ferd med å få på plass en ordning som gir lønnsstøtte til koronarammede bedrifter.

Målet er å presentere ordningen på en pressekonferanse fredag ettermiddag, etter det TV 2 forstår.

– Vi sikter mot å holde en pressekonferanse i ettermiddag eller i kveld, får TV 2 opplyst hos pressevakten i Næringsdepartementet.

TV 2 har forsøkt å få kommentarer fra partene i forhandlingene, men ingen ønsker å kommentere saken foreløpig, og viser til at drøftingene fremdeles pågår for fullt og at detaljene ikke er på plass.



Må holde ansatte på jobb

Etter det TV 2 forstår vil støtten være et månedlig kronebeløp per ansatt.

Bedrifter som søker om lønnsstøtte må forplikte seg til å holde sine ansatte i arbeid, og de må kunne dokumentere omsetningsfall i forhold til samme periode året før korona-pandemien lammet mange virksomheter.

Hvor stort dette omsetningsfallet må være for å utløse rett til lønnsstøtte er fremdeles et forhandlingstema.

Handels- og serviceorganiasjonen Virke har spilt inn tallet 15 prosent fall i omsetningen.

Hvor stort støttebeløpet per ansatt skal være er heller ikke avklart. For at ordningen skal være attraktiv nok, mener arbeidslivets parter at beløpet må være så høyt at bedriftene får dekket mest mulig av sine ordinære lønnskostnader.

Beløp rundt 25 000 kroner har vært nevnt, men foreløpig er dette fremdeles et forhandlingstema, etter det TV 2 forstår.

Kjemper for de største

For NHO spesielt er det viktig at også de store bedriftene som NHO organiserer også kan omfattes av ordningen.

Det betyr at NHO er opptatt av at taket på totalt støttebeløp ikke settes for lavt. Dette gjelder for eksempel de store kjedene og konsernene inne hotell og restaurantnæringen.

For regjeringen blir dette et kostnadsspørsmål. 25 000 kroner i per ansatt i bedrifter med 1000 ansatte koster 25 millioner kroner i måneden, så sluttregningen for tiltaket kan bli skyhøy dersom omsetningssvikten blir langvarig.

Nyskapning

En lønnsstøtteordning i denne formen er ikke prøvd før. Dette er noe av årsaken til at arbeidet og forhandlingene har tatt tid. For LO er det viktig å sørge for at pengene treffer de som virkelig har behov for drahjelp på grunn av korona-nedstengning. De har påpekt at for stor del av midlene i tidligere krisepakker har gått til useriøse aktører.

En lønnsstøtteordning trenger ikke å bli vedtatt i Stortinget før jul, da pengene først skal utbetales i etterkant, etter søknad fra bedriftene. For partene er det likevel viktig at ordningen blir presentert før jul, slik at bedrifter og ansatte vet hva de har å forholde seg til etter nyttår, og at bedrifter som ser at de kan ha nytte av ordningen slipper å sende ut permitteringsvarsel før julaften.

Mange bedrifter har allerede stengt ned og varslet permitteringer for sine ansatte. Men partene håper at mange av disse trekkes tilbake dersom lønnstøtteordningen kommer på plass.

Det er ventet at finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre vil representere regjeringen på pressekonferansen når ordningen skal presenteres. Fra partene i arbeidslivet stiller Peggy Hessen Følsvik fra LO, Ole Erik Almlid fra NHO og Ivar Horneland Kristensen fra Virke.