Eckhoff trekker i nødbremsen - hjem for medisinske tester

– Litt som å drømme om at et mirakel skal skje.

Tiril Eckhoff var forrige sesongs store skiskytter.

Denne sesongen har det vært en annen utgave av Eckhoff vi har fått se i verdenscupen, som både har gått saktere i sporet og bommet mye på standplass.

Resultatrekka 30-28-32-28-6-16-11 er langt unna det både Eckhoff og omgivelsene har forventet.

Nå trekker hun i nødbremsen og reiser hjem til Norge i et forsøk på å finne tilbake til god, gammel form.

Vondt å gå renn

TV 2 snakker med henne idet hun sjekker inn våpenet på flyplassen i Lyon.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å konkurrere, men føler at kroppen responderer veldig dårlig. Da er det litt som å drømme om at et mirakel skal skje, og det er ikke sånn det skal være. Det skal ikke være vondt å gå skirenn, sier Eckhoff.

LANGT BAK DE BESTE: Selv om hun er foran Hanna Öberg i sporet her, har Tiril Eckhoff vært langt unna sin normale form i sporet denne vinteren. Foto: JOE KLAMAR

Hun er nummer 17 i verdenscupen sammenlagt, og står nå over de to siste konkurransene før jul. Planen er å være tilbake på startstreken til verdenscuprennene i Oberhof i starten av januar.

– Hva tror du er grunnen til at kroppen responderer så dårlig?

– Selvfølgelig grubler og tenker jeg masse på hva som er grunnen. Nå skal jeg hjem og ta blodprøver, og se om alt er i vater der.

– Mistenker du at det er et medisinsk problem?

– Det hadde vært deilig å få svar på hvorfor jeg føler meg veldig tung. Jeg tror det er en sammensagt greie. Det som er sikkert er at jeg i hvert fall ikke har trent for lite. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som er galt. Jeg er jo blitt eldre, men det er liksom et halvt år siden jeg gjorde det bra, sier Eckhoff.

Knust i sporet

Hun sier hun restituerer mye saktere etter renn enn det hun gjorde for eksempel sist sesong.

– Er det som dag og natt fra forrige vinter?

– Egentlig. Derfor har jeg lyst til å komme meg hjem. Det løsnet litt forrige helg (i Hochfilzen), så derfor reiste jeg videre til Le Grand Bornand. Men jeg er skikkelig «pakket» i muskulaturen. Jeg har jobbet intenst for å bli bedre, men når det ikke blir det får jeg lyst til å dra hjem, sier Eckhoff, som ble nummer 11 på torsdagens sprint.

Hun bommet én gang, noe som med forrige sesongs langrennsform ville vært et palløp. Langrennstiden viste at hun var 42 sekunder bak den raskeste skiskytteren, Elvira Öberg, i sporet.

Og sånn har det egentlig vært siden sesongstart.

– Hvordan blir opplegget i Norge, har du en konkret plan?

– Først skal jeg prøve å få overskudd, og så forsøke å legge en god slagplan videre. Planen var å dra til Rauland i jula, men nå tror jeg at jeg blir hjemme i Oslo. Ånund (samboeren) er ofte litt formutløsende, så jeg får satse på at han finner på noe lurt, sier Eckhoff.