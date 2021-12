Politiet i Nordland skriver på Twitter at veien er stengt mens nødetatene jobber på stedet. Det er også redningshelikopter på vei til ulykken.

Det skal ifølge politiet ha vært tre personer i bilen som havnet av veien. Like før lokken 11.30 melder politiet at de tre er ute av bilen og at de får tilsyn av lege på stedet.

Artikkelen oppdateres!