Slik feirer Jens Christian Nørve jul etter at han ble pappa

Julen står for dør, og det betyr gjerne at man kan senke skuldrene for en liten periode.

Den ellers så travle Åsted Norge-programlederen Jens Christian Nørve (44) – som ble far til lille Sonja Olava (1) i fjor – tilbringer julen på Gran Canaria sammen med familien i år.

– Det er egentlig bare for å komme seg litt bort. Jeg har ikke sett min familie på lang tid. Min mor og bror skal være her noen dager sammen med oss, og så reiser de hjem, sier Nørve når TV 2 slår på tråden.

– Trodde aldri jeg skulle bli pappa

44-åringen forteller videre at det har blitt en tradisjon i hans familie å reise utenlands under høytiden – med unntak av julen i fjor da pandemien sto på som verst. Denne gangen tok de sjansen.

– Vi var lenge usikre på om vi kunne reise. Vi fant ut at vi kunne gjøre det, så da gjorde vi det. Her i Spania har de hatt ganske strenge smitteverntiltak og munnbindpåbud, så vi føler oss ganske trygge. Det er deilig å komme seg litt bort.

– Mange nye inntrykk

Etter at TV 2-journalisten og samboeren Tommy Børresen (34) ble foreldre for et halvannet år siden, blir julen på spansk jord naturligvis tilpasset den minste i gjengen.

– Vi skal ha julaften her nede med Sonja, og kjøper et lite tre og har med oss gaver, forteller han, og fortsetter:

– Vi pyntet juletreet hjemme for noen uker siden, og hun syntes det var veldig spennende å ta på julekulene. Så vi har hatt litt oppkjøring før vi reiste. Og i barnehagen har de hatt nissen på besøk. Det har vært mange nye inntrykk i år for henne.

Samboerparet ønsker å videreføre juletradisjonene til datteren.

– Neste år kan det hende at vi blir hjemme på julaften og reiser i romjulen. Vi får se. Det ser ut som hun synes det er helt greit å være på en strand i julen, sier han.

Videre forteller Nørve at han stortrives i papparollen.

– Det var en stor overgang fra bare å være to til å bli tre, men det er ingenting som er bedre enn slik vi har det nå. Det er bare stas. Veldig morsomt å se hvordan hun utvikler seg. Det skjer noe hver dag, sier han, og fortsetter:

– Det er tidligere i seng og tidligere opp enn det man er vant til, men det er utrolig hvor mye man klarer å tilpasse seg. Selv B-mennesket klarer å snu den døgnrytmen ganske fort.

Jens Christian Nørve om papparollen: – Nå er Sonja det viktigste i livet

Sonja Olava ble født midt under «lockdown» i 2020, og småbarnsfaren var spent på hvordan ettåringen ville takle barnehagestart denne høsten, men det viste seg å gå knirkefritt.

– De koronabarna har ikke sett et barn før de begynte, så vi var spente på hvordan det skulle gå. Men barn er tilpasningsdyktige, så det gikk veldig fint. Hun har fått noen lekekamerater der. Det er godt å se at hun gleder seg til å komme til barnehagen.

Ingen julemat

Høydepunktet for mange i julen er gjerne velfylte tallerkener med norsk julemat. Det blir det imidlertid ikke på Nørve og familien på Gran Canaria.

– Vi får ikke pinnekjøtt og ribbe, og det er minuset med å være på tur – at vi ikke får spise norsk julemat. Men vi har fått noen doser av julematen før vi kom ned hit, så vi lider ingen nød, sier han.

Se Petter Northugs parodi av Åsted Norge-Nørve og Elden

– Hva spiser dere da?

– Det lurer vi også på. Vi får se hva spanjolene tilbyr oss på julaften. De feirer jo egentlig første juledag, men vi tar det vi får. Det viktigste er at den aller nærmeste familien er samlet på julaften, så kommer maten i andre rekke.

Gleder seg til arbeid

Ålesunderen planlegger å nyte tiden på ferieøya ved å koble av og lade batteriene før en travel vår.

– Det er bare noen uker med juleferie, og så er vi i full gang med å forberede ny sesong av Åsted Norge. Og vi er godt i gang allerede, for vi har ganske mange planer for vårsesongen, så det blir spennende. Jeg tror det blir godt å ta ferie nå, men jeg gleder meg til å komme tilbake på jobb i januar og kjøre i gang ny sesong, sier han.