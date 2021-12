De materielle skadene kostet gigantsum

De fleste som hadde bolig i Nystulia, som ble rammet hardest, hadde sin forsikring i selskapet If Skadeforsikring. Skadene er blitt meldt inn fra forsikringsselskapene til Norsk Naturskadepool, som er et samarbeid mellom alle forsikringsselskapene når det gjelder naturskadeerstatninger.

Nær en milliard kroner

Utregningene av erstatningene har tatt tid, fordi alle har fått individuelle vurderinger av boligverdi og hvilke eiendeler som har gått tapt.

If skadeforsikring opplyser at alle berørte nå har fått sine oppgjør.

Den samlede erstatningssummen for de materielle skadene er satt til 875 millioner kroner.

– Dette er et estimat som fortsatt kan endres noe, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Gjenstander med affeksjonsverdi

Erstatningene er for de konkreter bygningene og innbo, men også for for eksempel omfattende rivningsarbeider og opprydding.

Kort tid etter skredet ble det kjent at de som mistet hjemmene, ville få dekket boutgifter i evakueringsperioden så lenge de ikke kunne flytte tilbake.

Dette kommer i tillegg til summen på 875 millioner kroner.

– Flere biler kunne heller ikke reddes, og i månedene som fulgte har det blitt gjennomført arbeid for å redde ut mest mulig av verdier og gjenstander, noen av dem med med affeksjonsverdi fra de boligene der det var mulig for vår restverdredningstjeneste å slippe til, sier Neverdal.

ERSTATNINS: Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg

Statlig erstatning i tillegg

I tillegg har Gjerdrum kommune hatt store ekstrautgifter som følge av skader på vannledninger, veier strømnett og annen infrastruktur.

Ombygginger av offentlige bygg, ekstra ansettelser og psykososial oppfølging av alle berørte er også kostnader Gjerdrum kommune har blitt påført det siste året.

– Dette skal kommunen får kompensasjon for over statsbudsjettet, noe jeg også tror går i orden, sier ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen.

Kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram besøker Gjerdrum kommune tirsdag.