John Steinars familie rammet av tyfon: – De lever, men har mistet alt

Årets kraftigste tyfon på Filippinene har drevet over 300.000 mennesker bort fra sine hjem og fra feriesteder ved sjøen. Ingen har oversikt over antall omkomne og hvor store ødeleggelsene er.

John Steinar Selim Karlsen og kona ba sammen på telefon da tyfonen var på vei mot hjembyen til konas familie. Foto: Privat

Tyfonens øye passerte City of Naga, et populært turistmål, og hjembyen til John Steinar Selim Karlsens kone og hennes familie.

Dramatikk

Huset deres ble knust til pinneved da tyfonen slo inn over byen. John Steinar forteller om et dramatisk døgn.

– Jeg hadde kontakt med kona mi på facetime i går kveld da uværet var på vei. Hun var veldig redd og plutselig smalt det. Hun sa evakueringsbussen var kommet og møtte løpe. Etter det var det umulig å få tak i noen, forteller Karlsen til TV 2.

Han har hatt en søvnløs natt og er fremdeles svært bekymret for både familie og venner.

Slik ser det ut i nabohuset til Karlsens familie. Selv mangler de tak og en av veggene. Foto: Privat

Han og kona møttes i 2016. Karlsen skulle egentlig reise ned til Filippinene 11. desember, men flyet ble kansellert på grunn av pandemien.

– Hjelpeløs

– Jeg skulle mye heller vært der. Jeg følger meg helt hjelpeløs. Det eneste jeg vet er at familien lever, men de har mistet alt, sier han.

– Huset vi har der nede er helt ødelagt. Byen City of Naga er i ruiner og de har kun satellittelefon å få kontakt med omverden på.

Dette bildet viser nabohuset til Karlsens familie. Deres eget hus kan man skimte lengst til høyre i bildet. Foto: Privat

Han forteller at området allerede er hardt rammet av korona og en turistindustri i ruiner. Arbeidsledigheten er høy. I provinsen bor det 25-30.000 mennesker.

– Der vi bor er det 6500 mennesker som alle er rammet av uværet på en eller annen måte, sier han.

Karlsen har derfor opprettet en Spleis for å hjelpe med det som er mulig.

– Jeg vet det er jul i Norge og mange har lite penger, men det er også jul for filippinere også, derfor har jeg opprettet en spleis som jeg lover kommer til å går til de som går til de som trenger det, sier han.

Frykter sykdomsutbrudd

Redd Barna opplyser at over 4 millioner barn er berørt av uværet. Nå frykter organisasjonen sykdomsutbrudd på evakueringssentre.

– Dette er virkelig en eksepsjonell situasjon – en masseevakuering – samtidig som covid-19 øker globalt, sier organisasjonens nødhjelpssjef på Filippinene, Jerome Balinton, i en pressemelding.

– Vi har sett at over 12.000 barn og unge i Mindanao er evakuert til overfylte sentre med dårlig hygiene og soveforhold, sier han videre og uttrykker frykt for at omikronvarianten av koronaviruset vil spre seg raskt og gjøre både barn og vokse syke uten at de har tilgang til behandling.

Siargao Island, Surigao del Norte, Philippines, December 17, 2021. Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS Foto: PHILIPPINE COAST GUARD

– Granatsjokk



Byen Surigao på øya Mindanao, som har 170.000 innbyggere, er spesielt hardt rammet.

– Vi ser folk som går i gatene, mange av dem i granatsjokk, sier korrespondenten for det filippinske medieselskapet ABS-CBN, Dennis Datu.

Granatsjokk er en betegnelse på en akutt stressreaksjon preget av angst og forvirring.

– Alle bygningene har fått store skader, også provinsens katastrofekontor. Det ser ut som det er rammet av en bombe, sier han.

Mange veier til byen er nå sperret som følge av jordskred, veltede trær og strømstolper.

54 meter i sekundet

Tyfonen Rai hadde den en vindhastighet på i overkant av 54 meter i sekundet da den slo inn over landet med de mange øyene.

Fredag var vindhastigheten svekket til 43 meter i sekundet, opplyser landets meteorologiske institutt.

Rai, som lokalt går under navnet Odette, har truffet landet sent i tyfonsesongen. Flesteparten av tyfonene utvikler seg i perioden fra juli til oktober hvert år.

Rai ventes senere fredag å flytte seg vestover mot øya Palawan, og videre inn i Sør-Kinahavet lørdag, med kurs for Vietnam.