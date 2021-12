Uvirkelige strømpriser i kraftmarkedet: – Aldri sett noe lignende

Mens strømprisene her hjemme pendler mellom én og to kroner, må Frankrike innstille seg på en mye mer dramatisk situasjon i vinter.

Torsdag ble strømmen som skal leveres i januar omsatt for 642 øre på kraftbørsen.

– Jeg har aldri sett lignende i kraftmarkedet noen gang, sier Gert Ove Mollestad.

Han er redaktør i bransjenettstedet Montel News.

– Problemer

Mollestad forklarer at to franske atomkraftverk denne uken ble nødt til å stenge ned for en uventet sikkerhetssjekk. Dette kommer på toppen av at flere reaktorer er ute av drift for vedlikehold.

Til sammen er 15 av 56 reaktorer stanset i Frankrike.

– Nå har de virkelig problemer. De gikk inn i desember med en kjernekraftkapasitet på 70 prosent, og så kom meldingen om at nok et kjernekraftverk skulle stenges ned fordi de har oppdaget korrosjon i noen rør i primærkretsene, sier Mollestad.

Redaktør Gert Ove Mollestad i Montel News på TV 2 Nyhetskanalen fredag. Foto: TV 2

– Det er helt uten sidestykke det som skjer nå, legger han til.

Kan påvirke Norge

Nedstengningen av anleggene i Civaux og Chooz påvirker også kraftprisene i Tyskland, som steg kraftig da nyheten ble kjent. Og fordi Norge igjen påvirkes av Tyskland, blir resultatet ifølge Mollestad enda litt høyere priser her hjemme etter jul.

– Tyskland bykset til i går, til tre kroner per kilowatttime. Den nordiske kontrakten fulgte opp, der priser markedet en kilowatttime til mer enn to kroner i januar. Det er ekstremt dyrt.

En situasjon ingen er tjent med

– Markdessituasjonen i Europa er for tiden ekstraordinær, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft.

Gassprisene har femdoblet seg, CO2-prisene øker kraftig og vindkraftproduksjonen er lavere enn normalt.

Den norske kraftgiganten har en betydelig vann-, vind- og gasskraftproduksjon i Tyskland og opplever derfor økende inntekter.

Men de danser ikke på bordet i Statkraft av den grunn.

– Dette er en situasjon verken europeiske forbrukere eller Statkraft er tjent med, sier Günther.

Normalisering i 2022 og 2023

Basert på handelen som skjer med kraft på kontrakter fram i tid tror Statkraft at prisene på kontinentet vil normalisere seg i løpet av 2023.

– Norden ser ut til å normalisere seg i 2022, legger Günther til.



I Frankrike bidrar en statlig garanti til at forbrukere flest slipper å bekymre seg for ekstremprisene.

– De aller fleste ligger på en garantert statlig tariff på rundt halvannen krone per kilowatttime, så de er forskånet for disse ekstreme svingningene heldigvis, avslutter Gert Ove Mollestad i Montel.