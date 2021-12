BMW er i ferd med å legge bak seg sitt beste år i Norge gjennom historien. Mye av forklaringen kan tilskrives to helt nye elektriske nyheter: SUV-en iX og firedørscoupeen i4.

Disse to bilene har gitt rekordhøy ordreinngang.

Men den voldsomme interessen, kombinert med andre faktorer som korona-pandemi og chip-mangel, har gjort at ventetiden begynner å bli lang, for de som bestiller nå.

BMW Norge sier at du får bilen din «en gang i 2023» – om du ønsker de mest populære modellene: i4 50 xDrive eller iX xDrive 50.

Men på bruktmarkedet finnes det faktisk noen få biler, allerede. Klare for levering på dagen.

Norge først i verden

Av disse modellene var det iX som var først ute til norske kunder. Her startet utleveringene for noen uker siden.

i4 er så vidt i gang. Bare en håndfull kjøpere kan forvente å motta sin i4 før nyttår. Her er faktisk Norge først i verden. Offisiell lansering er først i februar.

Men, som alltid er det noen som ikke skal ha bilen de har kjøpt, likevel. Enten fordi bilen ikke passer så godt til deres hverdag som forventet – eller fordi de tenker at her er det penger å tjene.

Og for noen er det virkelig en del penger å tjene ...

Revet bort

Et godt eksempel på det siste, er i4-en som ble lagt ut for salg på Finn.no denne uken. Prisantydningen var solide 759.000 kroner. Det er godt over det du betaler for en fullspekket i4 M50 xDrive.

Toppmodellen, Supercharged, koster deg 699.000 kroner. Da har du mer eller mindre alt utstyr.

Likevel ble bilen på Finn.no rett og slett revet bort med en gang. Så dukker det opp en slik, bør du nok hive deg rundt raskt, og glemme at du betaler (litt) mer enn listepris.

I skrivende stund er det ingen andre i4 for salg.

BMW iX til jul? Det er ikke for sent, enda!

Levering på dagen

Men om du er på jakt etter iX xDrive 50 eller 40, er det derimot håp. Når vi tar en sjekk, ligger det totalt åtte slike biler for salg.

Prisene varierer fra 1,2 millioner til 789.000 kroner. De to dyreste modellene, som begge koster over 1 million kroner, er naturlig nok topputgaven: xDrive 50.

Den dyreste er en Supercharged-utgave – som i tillegg har en del ekstra. Blant annet vinterdekk-pakke til nesten 50.000 kroner.

Noen av bilene er på plass i Norge og kan hentes på dagen – mens andre ikke er levert ennå.

Nybilprisene

En iX xDrive 40 – med 326 hestekrefter og rekkevidde på 413 kilometer – koster ny fra 671.750 kroner.

iX xDrive 50 – med 544 hestekrefter og rekkevidde på 630 kilometer – koster ny fra 891.720 kroner.

Det er med andre ord, mange som kan tjene en god slump med penger, på at leveringstiden er såpass lang.

– Unik situasjon

– Selv om vi har sett slike ting tidligere også, er situasjonen vi har nå ganske unik. For effekten av å være tidlig ute og få bil raskt, blir forsterket av chip-mangelen og korona-utfordringer. Det er nok mange som vegrer seg for å vente i over ett år på en ny bil, slik utviklingen er nå. I løpet av den tiden, vil det komme en rekke andre nye modeller, som sikkert kan friste, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han tror derfor det vil være et marked for de som vil selge bilen til "overpris" – slik at kjøperen slipper ventetiden.

– Akkurat nå ser vi jo ingen endring i situasjonen. Det jobbes på spreng for å øke kapasiteten, både hos BMW og andre. Men det vil ta tid, før dette trer i kraft.

Nordmenn som var tidlig ute med å bestille disse bilene, kan tjene penger nå.

