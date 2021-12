Danmark stenger kinoer, teatre og universiteter

saken oppdateres

– Det er ikke snakk om noen nedstegning av hele samfunnet, som vi så sist vinter Det vi foreslår i dag vil dessverre ramme kultursektoren.

– Vi har behov for å se færre mennesker i jula.

Det sier Danmarks statsminister Mette Fredriksen under fredagens pressekonferanse.

Fra torsdag til fredag ble det registrert 11.194 personer nye koronatilfeller, opplyste Statens Serum Institut.

– Hver femte er nå smittet med omikron, sier Fredriksen.

Statsministeren sier de følger opp anbefalingen fra danske helsemyndigheter, og stenger ned blant annet kinoer, teatre, museer, kulturhus, messer og selskaperlokaler for konferanser og foredrag.

Frederiksen har varslet at landet kan ha behov for flere smitteverntiltak etter at smittetallene den siste uken har vært på rundt 8000 tilfeller per dag.

– Den smittestigningen vi har sett har vært drevet av delta-varianten, men nå er det mer og mer omikron som dominerer. Smitten vil fortsette oppover, med mindre vi gjør noe, sa direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum torsdag.

Det er særlig smitten i hovedstaden København og blant den yngre befolkningen som skiller seg ut.

– Det er uteliv og festliv som har vært med å drive smitten opp, sa Ullum.

Også antallet koronapasienter innlagt på sykehus er stigende, med ni ny det siste døgnet. Totalt er 517 personer innlagt i Danmark, 61 av dem på intensiv.