Staysman skrev låt om samlivsbrudd – da eksploderte innboksen

Julen kan være en tøff tid for mange. For artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen (39) følte han en trang til å sette ord på det han, og trolig mange andre, følte på som skilsmissebarn, eller det å bli skilt selv.

For Thorbjørnsen er selv skilsmissebarn, og tidligere i år ble det også kjent at han og kjæresten Tina Thorbjørnsen (30) gikk hvert til sitt.

Da han gjestet God morgen Norge fredag, sammen med artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45), delte de hvordan det har vært å stå midt i et samlivsbrudd.

DELER: Øyvind Sauvik og Stian Thorbjørnsen har begge stått i et samlivsbrudd. Hos God morgen Norge delte de hvordan denne julen kommer til å bli. Foto: God morgen Norge/TV 2

Innboksen eksploderte

I en lang tid hadde Thorbjørnsen tenkt tanken på å lage en låt om det å stå i et samlivsbrudd. Da han selv ble skilt, ble plutselig alt mer ekte.

– Jeg hadde tenkt tanken lenge. Det handler jo om at jeg er skilsmissebarn, og brått så ble jeg skilt selv. Da ble sangen mer og mer ekte, og jeg tenkte det var på tide å prøve å sette noen ord ned på papir, forteller han.

1. desember ble balladen, «Jul uten pappa», sluppet. Da eksploderte innboksen.

– Den traff åpenbart en nerve, sier han.

– Jeg prøvde ikke å gjøre det så forbanna depressivt. Jeg prøvde bare å formidle at selv om man sitter alene på julaften, så vet man i de fleste tilfeller at ungene har det bra, der de er.

Han synes dog det både er fint og trist å lese alle historiene til de som har sendt han melding.

«Juleturné»

Selv om Thorbjørnsen har et godt forhold til mødrene til hans barn, innrømmer han at det er spesielt å komme hjem til et tomt hus, særlig mot jul.

– Jeg har opplevd at jeg kommer hjem på kvelden, så er det litt rart – og med jula, sier han, og fortsetter:

– Det går fint, men det skal være så forbanna koselig hele tiden – ikke at jeg skal klage over hvordan jeg har hatt det. Men jeg vet det sitter mange der ute, hvor den «koselig-bonanzaen» blir litt for mye for noen noen ganger. Det kan ende med at det bare blir verre for veldig mange, sier han.

Denne julen blir den første uten barna for Thorbjørnsen. Likevel skal han ta turen innom begge barna sine, samt sin far.

– Eksen min fleipet med at dette ble vel den eneste turnén jeg får i år, ler han.

– Bedre enn alternativet

I 2011 ble det kjent at Sauvik og samboeren Tone Oraini Selfors (39) skilte lag. I dag er de gode venner, og sammen har de klart å finne en hverdag som passer for dem, samtidig som de oppdrar sønnen Leonel (13).

– Alle samlivsbrudd er vonde og vanskelige, men vi har funnet ut av det og jobbet mye med det. Vi har kommet til en forståelse hvor vi ikke skal la våre problemer ødelegge for noen som ikke har noe med det å gjøre, som sønnen vår. Det er ikke hans feil at vi ikke fikk det til, sier han.

Tidvis bor paret sammen, både på Bali og i Oslo, hvor de har bopel.

– Vi har en felles intensjon om at barnet skal ha det bra, så det har vi løst fint. Vi er gode veldig gode venner, og har kjent hverandre lenge. Vi pleier venne-forholdet, noe som kan være krevende, men det er ikke så vanskelig. Det er bedre enn alternativet.

Reflektert mer

I tiden etter foreldrene til Thorbjørnsen skilte lag har han reflektert mer over hvordan situasjonen var for foreldrene hans, den gangen.

– Jeg tror ikke man reflekterer så mye over det når man er ung – hva foreldrene tenkte og følte. Man var jo så glad, og hadde masse folk rundt seg som var glad i deg. Det var først når jeg ble eldre at jeg begynte å tenke på det, og jeg tror mange skilsmissebarn kan kjenne seg igjen i låten, sier han.

For Sauvik var bruddet mellom foreldrene mindre dramatisk.

– De skilte seg da jeg var ganske voksen, så det gikk ikke så mye inn på meg på samme måte. Jeg tror mange barn tenker at det er deres feil, og tar på seg mye ansvar og skyld. For min del var det aldri slik, sier han.

Skaper fellesskap

At Thorbjørnsen har forsøkt å sette ord på det mange skilsmisse-familier føler på, synes Sauvik er viktig.

– Ofte tør vi ikke dele hvordan vi har det, fordi vi er redde. Når noen gjør det, og man kjenner seg igjen, blir det en gjenklang. Hadde han ikke delt låten, hadde han kanskje ikke fått alle de meldingene, sier han, og fortsetter:

– Du forteller at du ikke er alene, og det er mange som har det som deg. Det fellesskapet tror jeg er ganske sunt.