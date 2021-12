Å sørge for at trafikken flyter best mulig gjennom veiarbeidsområder er viktig for Statens vegvesen. Derfor reagerer de også sterkt når noen forsøker å sabotere dette.

Nå opplyser Vegvesenet at de har politanmeldt et tilfelle av hærverk som er gjort på riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger.

Det var midt på natten søndag 12. desember, nærmere bestemt klokken 03:16, at kabelen til selve trafikklyset ble klippet av.

Kabelen var i utgangspunktet dekket med en stålfiber. Denne var tvinnet vekk, og kabelen klippet.

Meldt til politiet

I tillegg hadde flere refleksmarkører blitt kastet bort fra veien.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Hærverk som dette kan gi trafikkfarlige situasjoner, sier byggeleder Kristian Slinde i Statens vegvesen.

– Vi legger ned mye ressurser for at tryggheten skal ivaretas for trafikantene mens vi gjør veiarbeid, og for at trafikkflyten skal bli best mulig. Da er det synd at vi i tillegg må bruke tid på å ordne opp etter hærverk, sier Slinde, i en pressemelding.

Entreprenøren var ute på anlegget søndag og rettet opp i skadene.

– Hærverket er meldt til politiet, understreker Slinde.

Strekningen med veiarbeid trafikkeres av i gjennomsnitt 2.737 kjøretøy daglig. Foto: Statens vegvesen.

Vil ha tips

Hvis noen har tips i saken kan de kontakte politiet (tlf. 02800), Sogndal politistasjon (tlf. 400 39280) eller Vik politistasjon (tlf. 576 98080).

Anleggsarbeidet startet for øvrig i september, og skal være ferdig sommeren 2023.

Veistrekningen blir gjennomsnittlig trafikkert av 2.737 kjøretøy per døgn. Ni prosent, eller rundt 270, av disse er lange kjøretøy.

