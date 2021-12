NFFs beste kort

Det går selvsagt ikke ubemerket hen at NFF nå kan få sin første kvinnelige president. Men Klaveness blir ikke innstilt fordi hun er kvinne. Hun blir ikke innstilt for å sende et viktig signal om kvinners plass i fotballen. Hun blir innstilt fordi hun er ekstremt kompetent og svært godt kvalifisert for en slik posisjon. Klaveness er en av de aller sterkeste kandidatene til et slikt verv helt uavhengig av kjønn.

Lise Klaveness har solid erfaring fra fotballbanen. Med over 70 landskamper og en lang og innholdsrik klubbkarriere vet hun hva som skal til for å lykkes som fotballspiller. Som fotballekspert og kommentator har hun gang på gang vist at hun har et av landets beste fotballhoder. Det at hun er utdannet jurist har også vært en styrke for NFF.

Derfor var forventningene store da hun ble ansatt som direktør for toppfotball og landslag i 2018. I den rollen har hun etterhvert markert seg som en av NFFs tydeligste ledere. Hun har allerede vært involvert i flere svært vanskelige saker og har løst de utfordringene godt. I alle disse sakene har hun fremstått som en leder med kompetanse, trygghet og integritet.

Da det virkelig begynte å dra seg til rundt landslaget etter smitte i troppen før kampene mot Romania og Østerrike, ble Klaveness hentet ut av mammapermisjon for å løse floken. Det var neppe kun på grunn av hennes solide juridiske kompetanse. Når det stormer som verst, trenger man det beste mannskapet på dekk. Og Lise Klaveness er definitivt et av de beste kortene NFF har på hånda.

Selv om NFF og Klaveness til slutt måtte gjøre retrett, klarte hun å komme fra det uten betydelige riper i lakken. I den saken lærte hun forhåpentligvis at det kan være kostbart å gå altfor høyt ut. På samme måte som hun i år har møtt seg selv i døra etter å tidligere ha proklamert at hun ville boikotte VM i Qatar. Den snuoperasjonen kom som en skuffelse for mange, selv om hun var ærlig på at hun hadde gått mange runder med seg selv før hun landet på samme linje som resten av ledelsen i NFF. Så langt har hun håndtert disse helomvendingene på en ryddig måte, men det er en grense for hvor ofte det kan gjenta seg.



Klaveness var også sentral i utarbeidelsen av koronaprotokollen som sørget for at man kunne spille fotball i Norge selv om vi sto midt i en pandemi. Det arbeidet var enormt viktig for å kunne holde toppfotballen i gang i en veldig krevende periode for både klubber, spillere og supportere.

I tillegg har hun klart å holde en god dialog med Ada Hegerberg til tross for at superstjernen egentlig har brutt med alt som har med landslaget å gjøre. Lise Klaveness er en brobygger, og gudene skal vite at NFF trenger en leder som kan være samlende.

NFF har vært gjennom en svært turbulent periode de siste årene. Qatar-debatten gjorde et allerede tynnslitt tillitsforhold til de organiserte supportermiljøene enda verre. I enkelte miljøer er tillitskrisen så alvorlig at man tolker omtrent alt som kommer fra NFF i verste mening. Det er ingen enkel oppgave å gjenreise den tilliten, men Klaveness har bedre forutsetninger enn de fleste til å klare det.

Jeg opplever Lise Klaveness som en tydelig, men lyttende leder. Hun har ofte vært langt mer villig enn andre fotballtopper til å innrømme at hun ikke har fasiten på alle livets små og store spørsmål. Gode ledere lytter til kritikk, både kritikk som oppleves urettferdig og kritikk som er berettiget. Det er lett å havne i forsvarsposisjon når noen kritiserer deg, men smarte ledere ser på kritikk som en mulighet til å forbedre og utvikle seg.

Norsk fotball trenger også en leder som er åpen og ærlig. Ståle Solbakken har vist at det ikke er farlig å være åpen. Ærlige svar på krevende spørsmål er ofte langt bedre enn generelle, ulne kommentarer eller “ingen kommentar”. Lise Klaveness har så langt lagt seg mer på Solbakkens linje enn på den linja som har vært rådende blant fotballens ledere altfor lenge. Det er en omstilling NFF sårt trenger.

Det siste året har vist oss at den internasjonale fotballen trenger flere kritiske stemmer inn mot både UEFA og FIFA. Disse organisasjonene har allerede mer enn nok av nikkedukker som elsker glitter og glamour. Et av Norges sterkeste bidrag for en mer anstendig toppfotball kan være en fotballpresident som ikke er redd for å stille tydelige krav. UEFA trenger også flere sterke stemmer som kjenner kvinnefotballens utfordringer og potensial.

Basert på det Klaveness har vist så langt, er det ingen tvil om at hun kan bite godt fra seg også i møte med fotballtopper fra fjern og nær.

Det er selvsagt fotballtinget som skal avgjøre hvem som blir fotballpresident. Fotballtinget avholdes 5. og 6. mars 2022. Først da får vi det endelige svaret på hvem som skal være norsk fotballs fremste tillitsvalgte i de kommende årene. Det er ikke sikkert Terje Svendsen hadde blitt gjenvalgt hvis han hadde stilt. Å være fotballpresident kan fort tære på populariteten.

Så langt har Klaveness fått lov til å skinne. Hun har fått jobbe med det hun er best på og har nytt godt av at hun allerede er en populær figur. Nå må hun omstille seg. Hvis hun blir valgt til fotballpresident, må hun være klar for alle type oppgaver. Hun må også være forberedt på at den godviljen hun har opparbeidet seg ikke er en evighetskrukke. Det kommer til å komme vanskelige saker og konflikter. Som fotballlpresident vil hun ha langt mindre slingringsmonn enn det hun har hatt så langt. Nettopp når forventningene er høye, blir fallhøyden også veldig stor.