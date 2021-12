ADVARER: Frykter for den mentale helsen til barn etter pandemien

– Vi frykter dette kan gi senvirkninger for den mentale helsen til barna våre, sier leder for «Kors på halsen», Nelli Kongshaug.

Røde Kors sin hjelpetelefon «Kors på halsen» opplever at mange barn ringer dem fordi de er redde for at de ikke skal få være med venner, at de skal bli isolert eller ikke får være med storfamilien i jula.

– Stor bekymring

Leder for Kors på halsen, Nelli Kongshaug sier barna ringer spesielt etter at regjeringn har holdt en pressekonferanse hvor de redegjør for koronasituasjonen og mulige smitteverntiltak.

– De er jo opptatt av å ta vare på seg selv i denne pandemien. Så er de bekymret for hvordan de skal bruke denne tiden fremover med aktiviteter, venner og familie. De er opptatt av å opprettholde det de gjør til vanlig, sier Kongshaug.

Trenger du noen å snakke med? - Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

- Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

- Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

- Kors På Halsen: 800 333 21 (hverdager 14-22)

Mange barn forteller også at de er redde for at de skal være alene uten venner og familie, og mange forteller at de kjenner på en ensomhetsfølelse.

– En del kjenner også på at tiltakene gjør at de blir mer isolert. De kjenner på ensomhetsfølelsen og det å sitte alene uten å ha noen rundt seg, forteller Kongshaug videre.

Må anerkjenne bekymringene

Kristin Oudmayer Unicef sier dette er de samme trekkene som de så da Norge stengte ned i mars 2020.

– Det har jo vært sånn under hele pandemien at når man skrur til tiltakene, så rammer det barn og unge hardest. De har båret en stor byrde gjennom pandemien og det ser vi også nå, og for mange forsterkes dette nettopp på grunn av jula, som mange gleder seg til, men andre også gruer seg til, sier hun.

Oudmayer sier det er viktig at foreldrene tar et ansvar for å møte barnas følelser.

– Det er viktig at foreldrene anerkjenner at dette er en tøff situasjon for barn og unge, og at de kan ha behov for å prate om dette og få informasjon. Det er viktig at foreldrene undersøker hva barna får av inntrykk fra sosiale medier og hvilket inntrykk de går med ellers. Voksne har også et spesielt ansvar for å legge tilrette for det som er mulig å gjennomføre av gode og hyggelige opplevelser sier Oudmayer.

Frykter for den mentale helsen

Oudmayer sier fokuset på at julen skal bli så normal som mulig kan ha konsekvenser for barna.

- Akkurat nå er det vedig stor fokus på at vi skal ha en så normal jul som mulig og være sammen. Jeg er redd for at man med det iversketter tiltak som ikke er forholdsmessig og ikke er til barns beste i denne situasjonen, sier Oudmayer.

Kongshaug frykter barna kan få senvirkninger på grunn av pandemien.

- Det er jo det vi har i bakhodet hele tiden. Hvordan vil det ramme dem på sikt? Det vet vi fortsatt ikke. Vi vet at de har det vanskelig, og mange som tar kontakt med «Kors på halsen» snakker om ensomhetsfølelsen, de snakker om å være trist og nedstemt og ikke ha det bra med seg selv, og til ytterste konsekvens snakker de om selvmordstanker og ting som ikke er bra for den psykiske helsen, forteller Kongshaug.

- Nå sitter vi og venter på hvordan dette vil påvirke barn og unge i fremtiden. Nå står vi midt opp i dette og det er jo ting vi ikke har svaret på i dag, men som vi må være forebredt på at vil komme, sier Kongshaug.