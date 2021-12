Overlevde fall på 16 meter – nå er to menn dømt for å ha kastet ham utfor

Fredag den 13. november i fjor ble en mann funnet hardt skadd utenfor en boligblokk i Bergen. Nå er to menn dømt for å ha kastet ham ut fra en veranda i boligblokken i Åsane.

47-åringen som politiet mener er hovedmannen bak drapsforsøket er av Hordaland tingrett dømt til forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år.

Han er også dømt for grov kroppsskade etter en voldshendelse mot en annen mann i 2017. 47-åringen er tidligere dømt for drap.

– Dommen ankes, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til TV 2.

Den 40 år gamle medtiltalte mannen er dømt fengsel i syv og et halvt år.

Retten konkluderer med at de to gjerningsmennene løftet fornærmede, bar ham ut på verandaen og i fellesskap kastet ham utfor.

I juli konkluderte politiets etterforskning med at fallet var på 16 meter.

Mannen overlevde fallet, men ble liggende på sykehus i fire måneder.

Fikk trusler

Det tok om lag én måned før politiet pågrep de to som nå er dømt.

I retten omtalte den fornærmede mannen de to tiltalte som tidligere venner. Særlig 47-åringen skal han ha hatt et vennskap til tidligere, forklarte han.

BERGEN TINGHIS: Hordaland tingrett fester liten lit til de dømtes forklaringer i retten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det skal derimot ha vært dårlig stemning mellom de to i måneden forut for hendelsen. Aktor May-Britt Erstad viste i retten til en rekke tekstmeldinger med trusler fra 47-åringen mot fornærmede.

47-åringen forsvarers av advokat Øystein Storrvik. Han opplyser i en tekstmelding til TV 2 at dommen kommer til å bli anket.

– Min klient mener på det mest bestemte å ha noe med dette å gjøre, skriver forsvareren.

De tiltalte har hele veien nektet enhver befatning med saken. De hevder også at de aldri har vært på stedet.

«Vil ikke endre seg»

FORSVARER: Øystein Storrvik forsvarer den 47 år gamle mannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Øystein Storrvik har tidligere sådd tvil om politiets etterforskning.

– Det har vært en grundig etterforskning - ja - men ikke grundig på hvorvidt han er kastet ut eller ikke. Jeg vil bare reise problemstillingen ved hvorvidt han har hoppet selv eller blitt kastet ut, har forsvareren tidligere sagt til TV 2.

Han mener også at man i denne saken må se bort i fra at mannen tidligere er dømt for drap.

– Spørsmålet om fornærmede er kastet ut har selvsagt ikke noe med at han er dømt før, sa Storrvik til TV 2 under rettssaken.

Hordaland tingrett mener derimot at samfunnet må beskyttes mot 47-åringen:

«Etter rettens oppfatning er det likevel stor sannsynlighet for at 47-åringen vil ta tilbake sin posisjon i det kriminelle rusmiljøet ved løslatelse, og at han vil begå nye straffbare handlinger av lignende alvorlig karakter. Retten konkluderer med at samfunnet ikke vil bli tilstrekkelig ivaretatt ved tidsbestemt fengselsstraff og at vilkårene for forvaring er oppfylt.» heter det i dommen,

– Plutselig banking på døren

I retten forklarte den fornærmede mannen hva han husket fra kvelden, i timene før han blir funnet skadet.

– Når klokken blir over tolv på kvelden, så er jeg alene. Jeg tar noen tabletter og dupper av, før jeg våkner igjen, sa han.

Fornærmede sier han plutselig hørte noe banking på døren. Ifølge mannen er det den tiltalte 40-åringen som kommer. Han slipper ham inn, og de setter seg ned i sofaen for å slappe av.

Fornærmede sier han er 99 prosent sikker på at han låste døren, men skildrer at han plutselig ser en skikkelse i sidesynet.

– Jeg ser noen farger i sidesynet mitt, noe som glitrer. Med en gang får jeg en «bad feeling», sier han.

– Da fikk jeg helt panikk

Fornærmede sier han prøver å flykte inn på soverommet og låse døren, men at han ikke klarer å vri om låsen tidsnok.

– Han (47-åringen journ. anm.) tok tak i beina mine og dro meg langs gulvet.

Så sier han at han ser døren til altanen gå opp.

– Da fikk jeg helt panikk.

Mannen sier han prøvde å gripe fatt i bordet, eller holde seg fast i hva som helst. Han klarer derimot ikke å gjøre motstand.

– Når han drar meg bakover så er det veldig lite jeg kan gjøre. Jeg hadde ikke mye å stille opp med, men jeg prøvde mitt beste.

Saken oppdateres.