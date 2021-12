Anita (48) har vaksineangst – ble kalt potensielt drapsvåpen

Uvaksinerte forteller at de mottar hets på grunn av sitt valg. Anita har sett seg nødt til å blokkere venner på Facebook.

Anita (48) er en av omtrent 110.000 nordmenn over 45 år, som ikke har tatt koronavaksine. Hun forteller at hun har blitt kalt «et potensielt drapsvåpen», og fått høre at hun ikke fortjener helsehjelp.

Anita er arbeidsufør som følge av posttraumatisk stresslidelse og angst, og hun forteller at hun opplever vaksinepress og koronafrykt, som forverrer hennes helsetilstand.

– Det har vært forferdelig, rett og slett. Jeg har grått mye, sier hun til TV 2.

TV 2 kjenner hennes identitet, men hun har bedt om å få stå frem med bare fornavn for å unngå ytterligere belastning.

Hets på Facebook

Tilbakemeldingene på sosiale medier har innimellom vært grove, ifølge Anita.

– Jeg har fått enkelte meldinger fra venner på Facebook som jeg har vært nødt til å blokkere. Det har vært trusler om at jeg er et potensielt drapsvåpen, og at jeg ikke har krav på helsehjelp og uføretrygd.

– Hva tenker du om at det nå er en større andel uvaksinerte som havner på sykehus med covid-19, enn vaksinerte?

– Jeg tar vare på mitt naturlige immunforsvar ved å ta vitamintilskudd og gå tur, og må også gjøre mer for å beskytte meg, siden jeg ikke vil ta vaksinen, sier Anita.

Hun er fra Oslo, men bor nå i en mindre bygd. Der forteller hun at hun føler seg tryggere med tanke på potensiell smitte.

– Jeg er mye her jeg bor, og løper ikke rundt i store folkemengder. Jeg må heller ikke ut på byen og feste, og alle disse tingene, sier hun.

Hun mener uvaksinerte nå ufortjent klandres for at pandemien ikke er over.

– De som er vaksinert er smittebærere de også.

Flere uvaksinerte på sykehus

Søndag opplyste overlege Preben Aavitsland i FHI at omtrent 110.000 nordmenn over 45 år ikke er vaksinert. Til sammenligning er det langt mer enn to millioner nordmenn i samme aldersgruppe som har tatt vaksinen.

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Likevel utgjorde de uvaksinerte over halvparten av de innlagte med covid-19 på norske sykehus. Selv om vaksinerte også kan bli smittet, reduserer altså vaksinen risikoen for å bli alvorlig syk.

Aavitsland antar at omtrent ti prosent av de uvaksinerte har medisinske årsaker til å ikke kunne ta vaksinen.

– Jeg kan ikke være klarere enn å si at de uvaksinerte bør vaksinere seg. Det vil redusere belastningen på sykehusene, det ser vi, sa Aavitsland til TV 2.

Han mener de fleste av de som ikke er vaksinert, kommer til å bli smittet av den nye mutasjonen.

SYKEHUS: Over halvparten av koronapasientene på norske sykehus er uvaksinert. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vaksineangst

Anita forteller at hun har slitt med angst i lengre tid, men at hennes helsetilstand har forverret seg under pandemien.

Hun er redd for å bli syk med covid-19, men hun er enda mer redd for å få bivirkninger av vaksinen.

– Det å være redd hele tiden er veldig slitsomt, sier hun.

Hun mener vaksinen er utviklet for raskt, og føler seg ikke trygg på at man har nok kunnskap om potensielle bivirkninger.

– Jeg har snakket med mange som har tatt vaksinen og ikke merker noen ting, men også med mange som har fått bivirkninger. Jeg vet ikke hvordan kroppen min vil reagere på vaksinen.

Håper på respekt

Både i førjulstiden og resten av året, håper Anita at vi kan møte hverandre med respekt og forståelse.

Hun forteller at hun har forståelse for at andre vil ta vaksinen, og håper på det samme tilbake.

– Jeg passer på å holde meg hjemme hvis jeg er syk, bruke munnbind, vaske hender og holde avstand. Nå håper jeg at vi kan slutte å si stygge ting til hverandre, sier hun.

Ble kalt egoistisk

Også Beate Langfeldt (50) har opplevd å bli kalt egoistisk og uansvarlig fordi hun ikke har tatt vaksinen. Tilbakemeldingen skal ha kommet fra et familiemedlem, men Langfeldt forteller at de nå har skværet opp uten vonde miner.

ULIKE TILBAKEMELDINGER: Beate Langfeldt forteller at hun opplever noe hets, men at de fleste er nysgjerrige på hennes beslutning. Foto: Privat

– Jeg har også vært i en del grupper hvor det har blitt snakket om uvaksinerte generelt, på en måte som har vært ubehagelig. Vi blir omtalt som syndebukker, usolidariske og egoister, sier Langfeldt til TV 2.

– Men forstår du hvor det kommer fra, nå som over halvparten av norske covid-pasienter på sykehus er uvaksinert?

– Ja, jeg skjønner det, for vi har vært under hardt press fra myndighetene fra dag én. Det er lite rom for å være kritisk, mener Langfeldt.

Hun forteller dog at hun også har fått positive tilbakemeldinger fra både vaksinerte og uvaksinerte, spesielt etter hun skrev en kronikk i NRK.

– Jeg har vært så heldig at de jeg har delt det med har vært nysgjerrige og stilt relevante spørsmål, og vært interessert i å høre hva jeg sier.

Nakstad oppfordrer til respekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad synes det er synd hvis uvaksinerte blir utsatt for nedsettende kommentarer og hets.

— Vi må respektere at vaksinasjon er frivillig i Norge, og at noen velger å ikke la seg vaksinere, selv om vi selvsagt ønsker at flest mulig skal takke ja til tilbudet, skriver Nakstad i en e-post til TV 2.

RESPEKT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ber folk respektere at vaksinering er frivillig i Norge og synes det er leit at uvaksinerte blir utsatt for nedsettende kommentarer og hets. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han opplyser at Helsedirektoratet vil fortsette å informere om fordelene og ulempene med vaksine, slik at det blir mulig for dem som enda ikke har takket ja å ombestemme seg.

— Mener du det er usolidarisk å fremdeles ikke ville vaksinere seg, når vi ser at uvaksinerte tar opp uforholdsmessig mye sykehuskapasitet?

— Det får utvilsomt konsekvenser at noen ikke vaksinerer seg, ikke minst for dem selv på grunn av en langt høyere risiko for innleggelse sammenlignet med vaksinerte personer. Det øker selvsagt også presset på helsevesenet, men det er uansett ingen grunn til å oppføre seg ufint mot andre mennesker. Jeg tror vi tjener mer på å behandle hverandre med respekt, da lykkes vi nok bedre i å håndtere denne pandemien i det lange løp, skriver Nakstad.