Fotgjenger påkjørt i Oslo

Saken oppdateres.

Nødetatene er i Sporveisgata i forbindelse med en trafikkulykke. En bil har kjørt på en fotgjenger.

– Vitner har fortalt at vedkommende ble kastet over panseret. Fotgjengeren har vondt i et kne og blir undersøkt i ambulansen, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Vedkommende blir kjørt til legevakt.

Fører av bilen hadde ikke gyldig førerkort, ifølge politiet.

Trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet.