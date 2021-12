Sør-Afrika: Langt færre trenger innleggelse

Kun 1,7 prosent av de som er registrert smittet i omikron-bølgen blir innlagt i uke to uker etter smitte. Til sammenligning ble 19 prosent innlagt på samme tid i sykdomsforløpet under forrige bølge.

Koronasmitten har skutt i været i Sør-Afrika de siste ukene, og det er registrert rekordhøye smittetall den siste tiden. Det er omikronvarianten som er drivende for smitten.

Kapasiteten til sørafrikanske sykehus er truet, men tall presentert på en online pressekonferanse fredag bygger opp under studier som tilsier at omikronvarianten gir mildere sykdomsforløp.

Færre trenger innleggelse

Forskere har sammenlignet hvordan sykdomsforløpet er nå i denne fjerde smittebølgen med omikron, med hvordan sykdomsforløpet tegnet seg under den tredje bølgen med deltavarianten.

Tallene er svært positive.

Kun 1,7 prosent av de registrert smittede trengte sykehusinnleggelse under sin andre sykdomsuke. Sammenlignet måtte 19 prosent av de delta-syke legges inn på sykehus i andre sykdomsuke, opplyser den sørafrikanske helseministeren, Joe Phaahla, på pressekonferansen, ifølge Bloomberg.

Mange smittes

Det ser likevel ut som omikronvarianten smitter lett, og smitter flere vaksinerte. Det er oppdaget 20.000 tilfeller per dag i denne smittebølgen, sammenlignet med 4.400 samme uke under delta-smittebølgen. Til gjengjeld tyder alt på at vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom, spesielt med en boosterdose.

Når så mange smittes, vil det allikevel bli et betydelig press på helsetjenesten.

Sør-Afrika har en relativt ung befolkning, som normalt tåler koronainfeksjon bra, men de har også 20 prosent hivsmittede, som oftere må legges inn med korona, så tallene er vanskelige å sammenligne direkte med norske forhold.

Reiseråd

Omikronvarianten har gjort at Norge har frarådet ikke-nødvendige reiser til det sørlige Afrika siden 26. november.



Rådet gjelder ikke-nødvendige reiser til Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe.