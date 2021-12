Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har lenge sett etter en Audi 80 med firhjulstrekk. Har nå funnet en billig 2.6E, men som har motorhavari.

Jeg har lite erfaring med å fikse biler, men lurer på om jeg skal levere den til et billig verksted som kan bytte ut motoren. Hvor stor kan kostnaden bli?

Bilen er ellers EU-godkjent og i grei stand. Disse bilene har jo steget veldig i verdi, så føler ikke det er en stor risiko. Er det lurt?

Benny svarer:

Heisann! Jeg liker tanken din om å skaffe deg en litt kul, sprek og annerledes Audi 80. Dette tror jeg er biler som er framtidige klassikere og som fort kan få en pen prisøkning de neste årene. Slik du selv er inne på.

Jeg er fullstendig klar over at fine eksemplarer ikke akkurat vokser på trær og forstår derfor at det kan friste å kjøpe et reparasjonsobjekt når en litt grom utgave dukker opp. Så langt følger vi hverandre og er enige.

Men, så kommer det et stort men. Du sier nemlig at du ikke er bilkyndig og at du vurderer å få et verksted til å skifte motor for deg. Da tennes det noen varsellamper hos meg.

Audi 80 gikk ut av produksjon midt på 90-tallet (om vi ser bort i fra cabrioleten). Ergo er det gamle biler vi snakker om. Skal man drive med gamle biler, er det nesten en forutsetning å kunne skru en god del selv – om man ikke er «stinn av gryn» og kan sette bilen på verksted for hver minste ting. Få av oss som driver med gammel bil er der.

«Taksameteret» går ...

Nå du da i tillegg vurderer å kjøpe en bil som trenger motorbytte og tenker på å få et verksted til å gjøre dette for deg, tror jeg du skal stikke fingeren i jorden og tenke deg godt om. For selv om bilen er billig kan dette fort koste deg dyrt. Veldig dyrt.

Billige verksteder finnes knapt. Du kommer neppe under 1.200 kroner timen, pluss moms og verkstedmateriell. Vi som har surret litt med slike ting i noen år, vet at det aldri er helt «plankekjøring». Det dukker som regel opp noen utfordringer underveis og alt koster penger.

Kjøper du en brukt motor til en såpass gammel bil, har den ofte gått langt. Jeg ville i alle fall åpnet den opp for å få en status. I kjølvannet av dette følger i alle fall en honing av sylindre, nye stempelringer, lagere, en ny oljepumpe og gjerne en gjennomgang av topplokket, ny vannpumpe, ganske sikkert også en clutch. Det er et minimum i mitt hode.

Timene kommer til å gå, det samme gjør «taksameteret» til verkstedet. Igjen; dette blir fort veldig dyrt. Jeg blir dermed nødt til å skuffe deg litt. Jeg mener at dette ikke er noen veldig god ide.

Det er nok bedre å lete videre og heller finne en bil som er i god stand og betale litt mer for den. Så kan du heller lære deg å skru litt underveis, slik som bytte av bremser og andre litt enkle ting, til å begynne med. Du bør også ha et fornuftig sted å stå, ha en del verktøy og også et bra sted for innendørs lagring.

Beklager om jeg nå knuser bildrømmen din, men jeg tror allerede du har tenkt litt de samme selv. I motsatt fall hadde du neppe spurt. Jeg har selv i pur ungdom gått i den samme «fella», kjøpte meg et bilprosjekt som jeg, den gangen, ikke var helt moden for. Drømmen min var større en realismen, for å si det slik.

Velkommen – og lykke til!

