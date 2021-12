Rekordår: – Kundene vil ha mye lyd og stor motor

Bilåret 2021 har vært ekstremt. Vi har blant annet hatt rekordhøyt nybilsalg – og rekordhøyt elbilsalg. Men også bruktmarkedet, som er mye større enn nybilmarkedet, har vært glodhett.

Der er det ikke de samme trendene som i nybilmarkedet. Biler med fossilmotor er fortsatt i mange tilfeller ettertraktet.

– Vi har hatt rekordhøyt salg av entusiastbiler i år. Kundene våre etterspør stor bensinmotor og mye lyd. Gjerne V8 i en amerikansk muskelbil, forteller Ole Flo ved Bilsenteret Stryn.

Leverte tre muskelbiler til samme gate

Flo har en norsk kontakt bosatt i USA, som drar rundt og sjekker biler.

– De klassiske modellene som Camaro, Corvette og Challenger er populære. Jeg leverte faktisk nylig tre Camaro til ulike kunder som bor i samme gate i Leknes i Lofoten. Vi har mange kunder i nord – fra Finnmark, Alta, Kirkenes og Lofoten.

Ingen ting tyder på at markedet for disse bilene er i ferd med å kjølne. Totalt har Bilsenteret Stryn solgt rundt 100 entusiastbiler i 2021.

– De fleste kundene er i alderen 45-65 år, og har drømt om en spesiell bil i mange, mange år. Så unner de seg å realisere drømmen.

Nå gjør den comeback – og blir svindyr

Chevrolet Camaro er en av bilene som kan leveres med heftig V8-motor.

Leverte tilbake elbilen

– Jeg har faktisk en del kunder som har kommet og levert tilbake elbilen de har kjøpt. Det har vært problemer med at de sitter fast på fjellet, ikke får ladet, opplever at utstyr ikke virker og til slutt bare gir opp. De vil heller ha bensin- eller dieselmotor. For mange fungerer fortsatt ikke elbil i hverdagen, som nummer én bil. I alle fall ikke utenfor de store byene.

Flo tar også imot bestillinger. Men ikke alt er like lett å ordne.

– Min kontakt i USA fikser det meste. For eksempel har vi hatt en del henvendelser på Rivian sin elektriske pickup og Cadillac sin el-SUV, Lyriq. Disse er det vanskelig å si når vi får levert. Vi skal klare det – men det vil ta litt tid. Kanskje vi har disse bilene om ett års tid.

Finnes bare én i Norge – vi har testet den

Kanskje kan vi etterhvert få se denne bilen på norske veier, også: Cadillac Lyriq.

Baksiden av USA-medaljen

– Hva er det som gjør at du kjøper så mye biler i USA?

– Det er her man finner flest biler å velge mellom – og en god del som er kjørt veldig lite. Dessuten har jeg altså en egen kontaktperson jeg stoler på der borte. For baksiden av USA-medaljen er at det også er en del biler som ikke er så bra som man skulle tro ved første øyekast. Man må vite hva man skal se etter. Dessuten kan det være en del logistikk-utfordringer med å få dem til Norge.



– Jeg trodde det skulle roe seg litt ned mot jul. Men her har vi hatt hendene fulle. Dessuten har jeg tatt skikkelig sats, og handlet som en full sjømann for å få inn nok biler nå framover, humrer Flo.

Han tror på et nytt godt bilår i 2022.

Video: Vi har testet en skikkelig amcar-godbit:

