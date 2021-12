Slakter ny strømpakke: – Et mageplask

– Dette viser at det er Sheriffen av Nottingham som styrer, ikke Robin Hood!, sier energipolitisk talsperson i FrP, Frank Sve.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om en ny strømpakke for å hjelpe norske husholdninger med å møte de rekordhøye strømprisene.

Dette er den nye strømpakken:

Regjeringens forslag til stømpakke var på 4,6 milliarder - SV har fått økt pakken med 1.125 milliarder kroner

200 millioner til kommunene som skal gå til sosialhjelp til flere som trenger støtte

465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars, som ifølge regjeringen vil bidra til at 50 000 flere får rett til bostøtte.

Ca 460 millioner går til økt kompensasjon til alle, ved å øke graden av høye strømpriser som regjeringen dekker fra 50 til 55 prosent.

118 millioner går til bostøtte for desember

– Gir smuler tilbake

Den nye avtalen får det glatte lag av opposisjonspartiene på Stortinget.

– Dette var et mageplask fra SV og regjeringen. Staten håver inn titalls milliarder kr ekstra fra høye strømpriser, og de beholder fortsatt brorparten av dette. SVs bidrag er å gi noen større smuler tilbake. Dette viser at det er Sheriffen av Nottingham som styrer, ikke Robin Hood!, sier energipolitisk talsperson i FrP, Frank Sve.

Sve mener SV kun har bidratt til mikroskopiske endringer, og at strømregningene fortsatt vil være en stor belastning for mange husholdninger.

– Det er spesielt respektløst når regjeringen og SV fortsetter arbeidet for å elektrifisere norsk sokkel med norsk vannkraft.

Frp har tidligere varslet at de vil fjerne hele elavgiften, moms på strøm og utbetale 4.000 kroner til alle landets husstander.

– I tillegg må Norge umiddelbart ta i bruk beredskapshensyn rundt kraftkablene til utlandet, slik at Norge ikke har netto eksport av vannkraft når magasinfyllingen er under normalen, sier Sve.

– Fremdeles for dårlig

Sveinung Rotevatn, Venstres finanspolitiske talsperson, er glad for at det er funnet en løsning i strømforhandlingene, og mener økningen i bostøtte er særlig positiv.

– Vi ville likevel foretrukket en mer sosial profil på strømstøtten, for eksempel langs de linjene vi foreslo i statsbudsjettet, der vi gir mer til de som virkelig trenger det.

Rødt er ikke fornøyd med den nye strømpakken. Partiet mener folk burde fått utbetalt strømstøtte allerede før jul.

– Denne ordningen er fremdeles for dårlig. Rødt har tatt initiativ til å delta i forhandlingene uten å ha nådd fram. Vi tror vi kunne bidratt til bedre løsninger, sier Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som er nestleder i energi- og miljøkomiteen.

NYE FORSLAG FØR JUL: –Vi har forslag som kommer opp i stortingsbehandlingen de nærmeste dagene om en utbetaling før jul, sier Marhaug (t.v.). Her er hun på kakespising med stortingsgruppen til Rødt i slutten av september. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De mener også flere tiltak må på plass.

– Regjeringa bruker bare en begrenset andel av de enormt økte inntektene de får fra vanlige folks strømregning på å betale tilbake. Derfor trengs det flere tiltak, også over nyttår. Det kommer Rødt til å jobbe knallhardt for at vi får.

Vil øke andelen til 80 prosent

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener at å henvise til sosialhjelp og ikke sette inn noe mer hjelp før jul er feil løsning.

– Dette er en alvorlig og ekstraordinær situasjon med svært høye strømpriser. Da mener KrF at staten må betale tilbake mer av de enorme inntektene staten nå vil få. 55 prosent kompensasjon over 70 øre kWh er ikke nok. Vi foreslår å øke statens andel opp til 80 prosent, sier Ropstad.

KrF mener staten burde støttet også for november – og tatt en større del av regningen for forbrukerne.

Fungerende parlamentarisk leder i MDG, Rasmus Hansson, understreker at han er glad for at det kommer hjelp til dem som sliter med strømregninger.

– Men jeg er skuffet over at enigheten med SV fortsatt premierer dem med et høyt strømforbruk, det gagner dem med store eiendommer mest. I stedet kunne man gitt mer til dem med minst, sier han.

MDG mener grensen for å få strømstøtte burde gå ved maks 3.000 kWh, ikke 5.000 kWh som regjeringspartiene og SV er blitt enige om.