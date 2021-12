Tre gladnyheter fra FHI: – Kan være første signal på at tiltakene virker

Den siste tiden har vært preget av store, røde overskrifter. Smittetallene har skutt i været, rekordmange er innlagt på sykehus og det blir nok en gang oppfordret til krafttak for å snu situasjonen.

For to uker siden, den 2. desember, oppfordret regjeringen igjen til avstand og å unngå håndhilsning. Siden har det kommet ytterligere to innstramninger.

Nå mener FHI at vi trolig kan se de første tegnene på at tiltakene har hatt effekt.

Fagdirektør Frode Forland i FHI mener at det særlig er tre ting ved koronasituasjonen som gir håp nå.

SMITTE: For første gang på uker, har ikke de daglige nasjonale smittetallene økt. Foto: Aage Aune / TV 2

Smittetallene har gått ned

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4805 koronasmittede daglig. Trenden er fortsatt stigende, men smittetallene har for første gang på flere uker falt to dager på rad.

– Det er et lite positivt håp i at de to siste dagene har vist litt nedgående tall. Det er for tidlig å si at det er en varig trend. Men vi ser ofte at situasjonen endrer seg med først noen nedgående dager, og så utvikler det seg over tid, sier Forland.

Til sammenligning viser han til at det de tre siste ukene har vært en jevn stigning i smitte daglig.

– At smitten går ned nasjonalt og i Oslo er et første positiv signal på at kanskje tiltakene vi har satt inn begynner å virke, sier fagdirektøren.

Færre smittede kan altså være det første tegnet på at smittesituasjonen er ferd med å snu.

Samtidig er det hovedsakelig deltavarianten som har ført til de høye smittetallene, og da gjenstår fortsatt trusselen fra omikron.

SMITTE: 1798 tilfeller av omikron var påvist i Norge torsdag, hvorav 798 tilfeller var i Oslo. Ifølge FHI ser ikke varianten ser ikke ut til å øke like raskt som forventet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke like rask økning

FHI var klar i risikorapporten som ble publisert mandag: Omikron vil raskt ta over og føre til en «bølge» av syke og innlagte på sykehus.

Nå mener Forland at det er tegn til at omikron ikke har spredt seg like raskt som først antatt.

Han viser til at den nye virusvarianten har spredt seg raskt i Storbritannia. Der utgjør omikron cirka 60 prosent av smittetilfellene i London og 30 prosent på landsbasis. Det samme har ikke skjedd her.

– Spredningen i Storbritannia er kraftfull. I Danmark gikk smitten fort opp først, men så har det stoppet litt opp. Spredningen går ikke like fort som man først antok, og litt det samme ser vi i Norge, sier Forland.

Fagdirektøren anslår at rundt fem prosent av prøvene er omikron på landsbasis i Norge, men at andelen er i ferd med å bli høyere i Oslo.

– Det er vanskelig å si hvor raskt omikron vil ta over, og det avhenger av effekten av tiltakene vi har satt inn. Kanskje vil det ta en til to måneder og ikke bare noen få uker, sier Forland.

SYKDOM: Stadig mer peker i retning av at omikron gir mildere sykdomsforløp. Bildet er fra intensivavdelingen på Rikshospitalet i slutten av november. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gir trolig mildere sykdom

Omikron ble oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november. Siden virusvarianten er såpass ny, har det vært vanskelig for FHI å si med sikkerhet hvilke egenskaper den har.

Nå peker stadig mer peker i retning av at omikron gir mildere sykdomsforløp, mener Forland.

– Vi har fått inn en god del kunnskap nå som forteller at man ikke blir mer alvorlig syk av omikron. Kunnskapen tyder på at man sannsynligvis i mildere grad blir syk enn det vi har sett med tidligere varianter, sier Forland.

At virusvarianten er mer smittsom, er sikkert. Samtidig ser vaksinene fortsatt ut til å beskytte godt mot alvorlig forløp.

– Vi har fått kunnskap som forteller oss at den smitter lettere selv om man er vaksinert, men man får god beskyttelse mot alvorlig sykdom også mot omikron, sier Forland.

Den første studien etter julebordutbruddet på Aker Brygge i Oslo, har også gitt FHI mer kunnskap.

– Studien viser at smittsomheten var over på 70 prosent selv om mange av de som var der var fullvaksinerte, sier han.

Samtidig kan studien gi noen positive tegn. Av de 111 deltakerne som ble intervjuet i etterkant av julebordet, ble ingen alvorlig syke.