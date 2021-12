Ben Affleck slår tilbake mot kritikken

– De sa at jeg hadde klandret min ekskone for alkoholismen min og at jeg var «fanget». Det får meg til å virke som den verste, mest ufølsomme, dummeste, forferdelige fyren, sier Affleck på Jimmy Kimmel Live onsdag.

Uttalelsen kommer etter skuespilleren har høstet skarp kritikk for ting han har sagt i radioprogrammet «The Howard Stern Show», hvor Affleck åpnet opp ekteskapet med ekskona Jennifer Garner.

Paret var gift fra 2005 til 2018, men gikk fra hverandre allerede i 2015. I 2018 ble det klart at Garner hadde betalt for eksmannens rehabilitering, som følge av alkoholproblemer.

I radiointervjuet sier Affleck at han fortsatt ville hatt problemer med alkohol dersom han og Garner ikke hadde gått fra hverandre.

– Vi ville nok vært i strupen på hverandre, og jeg ville nok fortsatt drukket. En av grunnene til at jeg startet å drikke var at jeg følte meg fanget, sier han i The Howard Stern Show.

Sterke reaksjoner

Uttalelsene fikk det til å koke i sosiale medier. Fansen mener det er uakseptabelt at Affleck legger skylden på ekskona for drikkeproblemene sine.

«Klandrer du din ekskone for å ha drukket? Du var full før du giftet deg med henne!», skriver en Twitter-bruker.

«Å snakke dårlig om moren til barna dine gjør deg til en forferdelig far og et dustehode,» skriver en annen.

– Det er ikke sant

Affleck sier han undersøkte hvordan intervjuet ble etter at det skapte så mye oppstyr. Han mener radiokanalen har tatt uttalelsene ut av kontekst for å lage «clickbait», skriver ABC News.

– De hadde bokstavelig talt tatt samtalen jeg hadde i to timer og fått det til å virke som om jeg sa det stikk motsatte av det jeg sa, sier Affleck.

Han sier han videre i samtalen fortalte om hvor mye han og ekskona respekterer hverandre og hvordan de alltid har satt barna sine først, skriver CNN.

– Jeg ville aldri fått barna mine til å tro at jeg noen gang ville snakket stygt om moren deres, sier Affleck.

– Det er ikke sant. Jeg kan ikke tro det. Det er stikk motsatt av hvem jeg er og hva jeg tror på, sier han.