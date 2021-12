Skal ransake telefonen til Baldwin

Politiet vil konfiskere Alec Baldwins telefon for å finne flere bevis etter en skyteepisode på filmsettet til «Rust». Det melder Reuters.

Halyna Hutchings ble skutt og drept da Baldwins våpen gikk av.

Nå vil etterforskere undersøke Baldwins meldinger, e-poster, sosiale nettverk og nettleser for å få mer informasjon om hva som har skjedd. Det kommer frem i en erklæring sendt inn til domstolen i Santa Fe.

I erklæringen står det at «det kan være bevis på telefonen, fordi noen personer bruker mobiltelefonen under og/eller etter en forbrytelse».

Politiet mener det ble sendt og mottatt flere meldinger og e-poster som omhandler innspillingen av «Rust» i perioden hvor det ble gjennomført intervjuer av de involverte.

Baldwin nekter selv for å ha noe ansvar knyttet til skytingen og at han ikke vet hvorfor våpenet var ladd med skarp ammunisjon.



I et tårevått intervju med ABC News fortalte Baldwin at han aldri trakk avtrekkeren under innspillingen.

– Jeg trakk ikke av våpenet, sa Baldwin.