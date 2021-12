«Det er ikke ulovlig å ha en god målvakt!»

For hvor mange ganger har ikke målvaktene reddet Norge?

Norges suksess har vært tuftet på solid forsvarsspill og kontringer. Men man hadde aldri stått som et av verdens beste lag i 35 år hvis ikke det var for målvaktene.

Men Katrine Lunde og Silje Solberg er ikke de første norske målvaktene som har fått «verdens beste» stemplet i pannen. For tradisjonen med gode norske målvakter til og med før håndballjentene fikk sitt store gjennombrudd i 1986.

Allerede i 1973 ble Liv Fauske (nå Bjørk) kåret til VMs beste målvakt. Jeg er nok for ung til å ha sett henne i aksjon, men har møtt henne ettersom hun nå er Aftenpostens tidligere håndballnestor Arne Holes mye bedre halvdel. Men da Turid Smedsgård fikk samme utmerkelse i 1982, var jeg begynt å følge med. Da så jeg alt som ble vist på NRK, kyndig kommentert av tidligere landslagsmålvakt Rolf Rustad.. Det blir nesten 50 år med målvakter i verdensklasse.

Frem til 1986 var det stort sett målvaktene som utmerket seg for Norge i mesterskap. Håndballjentene slet med å ta steget helt opp i verdenstoppen.

Men da de tok steget opp, så var det «feil» målvakt som ble den store helten.

For det var fortsatt Smedsgård, som var Norges førstevalg mellom stengene, men en skade gjorde at hun ikke kunne bli med til Nederland. I stedet var det Linn-Siri Jensen som skulle være Norges håp bakerst. Men hun ble skadet i åpningskampen og da var ikke håpet om medalje stort. Unni Birkrem var andrevalget, men det skulle bli Kjerstin Andersen som ble den store helten da Norge tok VM-bronse. Hun stengte igjen kassen, som hun også gjorde i OL to år senere.

Det kommer alltid noe godt fra Bergen, og i VM i 1993 dukket det opp en ung bergenser med navn Cecilie Leganger. Hun spilte i Fyllingen på nivå 2, men gikk rett inn i VM-troppen til Sven-Tore Jacobsen. Hun hadde aldri spilt på øverste nivå i Norge, men gikk rett inn og ble Norges beste spiller i sitt første mesterskap.

To år senere ble hun kåret til VMs beste målvakt på hjemmebane, men valgte å gi premien til Sør-Koreas O-Kyeong Lim, som hun selv mente hadde vært bedre. Et av øyeblikkene som har gjort størst inntrykk på meg.

I EM 1996 var det Heidi Tjugum som ble kåret til mesterskapets beste.

Leganger og Tjugum delte så på tittelen «verdens beste» i en årrekke, til Katrine Lunde overtok. Leganger er i mine øyne tidenes beste målvakt, selv om Lunde etter hvert puster henne i nakken. Men topprestasjonene til Leganger er det ingen som har vært i nærheten av.

Lunde fikk ikke noen drømmestart. I 2003 var hun med da Marit Breivik tok henne med for å lære av Leganger og Tjugum. Hun ble kastet til ulvene i åpningskampen mot Ukraina. Et feilgrep som skulle få store konsekvenser. For Lunde var alt annet enn heldig da Norge tapte 29-30. Et tap som gjorde veien til finale mer kronglete. Så kronglete at Norge til slutt endte med en kamp om femteplassen mot Spania. En kamp Norge tapte og gikk glipp av OL i Aten året etter.

Men Lunde løftet seg og tok over som verdens beste etter de to veteranene. I tur og orden har Kjersti Beck, Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg alle gjort seg fortjent til betegnelsen «verdensklasse» mens de har delt på målvaktsjobben med Lunde. Siden 1995 har Norge stort sett alltid hatt to målvakter av aller beste merke i mesterskap.

I dette VM er det Lunde og Solberg som deler på jobben. Og det er kanskje siste gang de to er sammen i mesterskap.

41 år gamle Lunde har varslet at hun vurderer å gi seg med håndballen. Kanskje blir det EM til neste år. Kanskje blir det OL. Men karrieren går i hvert fall mot slutten. Så ingen trær vokser inn i himmelen. Selv evigunge Lunde vurderer et liv etter håndballen.

Så langt i VM har ikke de norske målvaktene vært på det nivået vi er vant til å se dem. Faktisk må en helt ned til tiendeplass for å finne Lunde på den offisielle redningsstatistikken. Det er sjelden kost.

Men det tror jeg er dårlig nytt for Spania. For Norge har to av verdens aller beste målvakter, og de går ikke gjennom et helt mesterskap uten en eneste kanonkamp. Og den kommer kanskje i semifinalen.

Lunde har alltid vært en målvakt som har vært best når det gjelder. Og hun kommer kanskje fra sin beste sesong noensinne. Lunde var helt enorm da Vipers vant Champions League forrige sesong.

Når det nå står om en VM-finale, så se ikke bort fra at hun plutselig tar frem sitt aller beste og stenger målet helt.

Og om ikke hun gjør det, så har man Solberg i bakhånd. Som nesten aldri spiller en dårlig kamp, og som også har en evne til å ta frem sitt beste i de største kampene.

Jeg er ikke på noen måte bekymret over at det norske målvaktsspillet ikke har vært helt av beste merke til nå, snarere tvert i mot. Jeg tror det bare betyr at vi har det beste i vente. Og ingenting er bedre enn at det kommer i semifinalen og finalen. For det blir finale. Det er jeg helt sikker på.