Sveriges statsminister til TV 2: – Nordmenn må leve med norske restriksjoner i Sverige

– Vi ser en økende smittespredning som ikke bare uroer meg, men også den norske regjeringen. Derfor er vår vurdering at vi vil innføre disse koronapassene, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson til TV2 under EU-toppmøtet i Brussel. Torsdag morgen offentliggjorde Sverige at landet innfører plikt om å vise koronapass for å komme inn i Sverige, også for nordmenn.

Hun forventer at nordmenn som drar til Sverige f.eks for å feire jul og nyttår følger norske koronatiltak. Og peker på at mange nordmenn har hytte i Sverige.

– Man blir ikke mindre smittefarlig selv om man passerer grensen. Alle er velkomne, men vær så snill og følg de norske anbefalingene. Eller for å si det på en annen måte: Flytt ikke nyttårsfesten til Sverige.

– Har du dårlige erfaringer med nordmenn og fest?

– Nei, jeg har gode erfaringer med nordmenn og fest, sier hun og ler.

OMIKRON OG EU: EU-toppene er enige om å koordinere innsatsen for å få flere til å vaksinere seg. Trolig må alle også ha en tredje dose for å få vaksineplass.

Men akkurat nå skal ikke nordmenn komme til Sverige for å feste, legger hun til.

– Jeg forventer at dere tar ansvar og jeg vet at nordmenn er et folk som tar ansvar.

EU-toppene diskutere på toppmøtet om hvordan landene kan øke vaksinasjonsgraden, om en tredje dose skal være obligatorisk for å få koronapass og hvordan landene kan kjempe mot misvisende informasjon om vaksiner.

De diskuterte ikke tvungen vaksinering. Statsministeren sier hun mener dette ikke har noen plass i EU, selv om flere land er i ferd med å innføre dette.