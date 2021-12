Obama har norsk film som favoritt

– Nest ut er årets favorittfilmer. Hver av disse filmene forteller en sterk historie, og jeg håper du liker dem like mye som jeg gjorde, skriver tidligere USA-president Barack Obama på Instagram.

«Verdens verste menneske» har allerede fått internasjonal annerkjennelse, da Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

Oscar-nominasjon

Det er første gang en norsk spillefilm vinner pris i det mest prestisjetunge programmet Cannes.

Flere medier spår også at hun er en outsider til å få en Oscar-nominasjon neste år. Filmen ble også kåret til årets beste utenlandske film av New York Film Critics Circle.

Filmen er den tredje og siste i regissør Joachim Triers Oslo-trilogi, som fra før av inneholder «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011).

Filmen handler om Julie, som til tross for at hun er en kul, morsom og smart kvinne, vingler seg gjennom livet og har vanskelig for å bestemme seg for hvordan og med hvem hun vil leve.