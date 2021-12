Så mange vaksineskeptikere har snudd de siste ukene

Fokuset på å ta koronavaksinen er svært høyt om dagen, og nå kan det virke som at det har effekt.

For i FHI sin siste ukesrapport kommer det frem at hele 9268 personer fikk sin aller første dose i i forrige uke. Uken før var tallet 8337.

Dette betyr at nærmere 20.000 personer de siste to ukene har endret mening, og likevel latt seg vaksinere.

Tallene gleder Twitter-lege og kardiolog Wasim Zahid.

– Vi trenger at flest mulig vaksinerer seg, for å finne en vei ut av pandemien. Jeg syntes det er veldig imponerende at folk tar til seg informasjon, og endrer mening selv i voksen alder. Det er ikke lett, så all respekt og kreditt til den som klarer det, sier Zahid til TV 2.

– Voldsom spredning

Han tror de siste ukers fokus og stadige oppfordringer om å ta vaksinen kan ha betydd mye.

– Personlig tror jeg hovedårsaken er at det har vært en voldsom spredning av viruset de siste ukene. Vi har vent oss til tall som har vært utenkelig tidligere. Da reagerte man på 200-300 smittetilfeller hver dag, mens nå er det fem-seks tusen hver dag, sier Zahid.

– Nedlatende kjefting

Legen er klar på at det i hvert fall er én ting som ikke fungerer, når man skal få flere til å vaksinere seg.

– Det som i hvert fall ikke hjelper er nedlatende kjefting og den type ting. Jeg har tro på rolig og saklig informasjon, sier han og fortsetter:

– Vi har alle vært involvert i harde diskusjoner på nett, og det skjer aldri at motstanderen trekker seg og sier at du hadde rett. Harde diskusjoner fungerer bare mot sin hensikt.

Tall fra FHI viser at totalt per 12. desember er 79 % av hele befolkningen, 92 % av alle 16 år og eldre, og 92 % av alle personer 18 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 72 % (alle), 88 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre).