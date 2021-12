Branns styreleder trekker seg

Saken oppdateres!

Birger Grevstad er ferdig som styreleder i Brann. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Brann-styret har torsdag vært samlet etter at nedrykket til Obosligaen ble et faktum etter tapet mot Jerv. Torsdag kveld ble det klart at styrelederen gir seg. Grevstad ble valgt til styreleder i forkant av fiaskosesongen 2021. Han har tidligere sittet seks år som styremedlem.

Brann skriver følgende på sine hjemmesider:

«Under punktet om evaluering av styrets arbeid, ba styreleder Birger Grevstad om styrets tillit, noe flertallet av styret ikke hadde. Styreleder tok beslutningen til etterretning og valgte å fratre sitt verv umiddelbart.»

Siv Skard rykker dermed opp som styreleder. Styret skal sitte frem til årsmøtet i mars, der klubbens medlemmer skal velge et nytt styre.

Verken Skard eller Grevstad har foreløpig besvart TV 2s henvendelser.

– Dette må du nesten ta med styret, ikke meg tenker jeg. Jeg forholder meg til styret i denne saken. Jeg har ikke vært tilstede i behandlingen av denne saken, skriver daglig leder Vibeke Johannesen i en tekstmelding til TV 2.

Johannesen ønsker ikke å kommentere hvorvidt hun også har vurdert å trekke seg.

Bergensklubben skriver også at styremedlem Geirmund Brendesæter har valgt å trekke seg fra styret grunnet habilitetsspørsmål. Den tidligere Brann-spilleren er trener for Bremnes som nylig rykket opp til 3. divisjon og havnet i samme avdeling som Brann 2.

Brann skriver videre at styrets evaluering ikke er ferdig og at arbeidet fortsetter de nærmeste dagene.

TV 2 møtte Grevstad på Flesland torsdag morgen før styremøtet startet. Da hadde han følgende å si:

– Jeg er valgt for to år og er motivert for å jobbe for at klubben skal komme seg opp igjen og stabilisere seg. Hvis medlemmer og valgkomité mener de må ha et annet ansikt med andre egenskaper, respekterer jeg det, sa han.

Uttalelsene fikk hard kritikk

Den avgåtte styrelederen fikk mye kritikk etter hans uttalelser etter onsdagens Brann-fadese.

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldig. Vi var ikke flinke nok foran mål, sa Grevstad etter kampen mot Jerv.

Morgenen etter modererte han seg noe.

– For det første var det ironisk sagt på en ellers tung dag. For det andre sa treneren til Jerv at de var blitt overspilt og rundspilt i 90 minutter. Jerv ble vel nummer tre i Obosligaen. Det var en ironisk kommentar, understreker Grevstad.

BT-kommentator Anders Pamer uttalte til TV 2 tidligere torsdag at det måtte skje endringer i Brann-ledelsen.

– Jeg tror det er nødvendig med utskiftninger i ledelsen for å gjenopprette tilliten etter det verste året i Brann i fredstid.

– Jeg mener Vibeke Johannesen bør ta det ansvaret i og med at hun er daglig leder for en klubb og en virksomhet som har underprestert så til de grader. Jeg mener også at styreleder Birger Grevstad bør skiftes ut, sa Pamer til TV 2 tidligere torsdag.