«Sex And The City-stjernen anklaget for seksuelle overgrep

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Christ Noth benekter anklager fra to kvinner som står fram hos The Hollywood Reporter.

«Sex And The City»-skuespilleren anklages av to anonyme kilder for å skal ha begått overgrep i 2004 og 2015, ifølge The Hollywood Reporter.

Nettstedet skriver at kvinnene kontaktet dem med flere måneders mellomrom, henholdsvis i august og oktober.

Kvinnene skal angivelig ha valgt å gå ut med anklagene til THR fordi smertefulle minner skal ha blusset opp grunnet kampanjer knyttet til «Sex And The City»-oppfølgerserien «And Just Like That», hvor Chris Noth (67) medvirker som Mr. Big.

Hevder de ble seksuelt misbrukt

Kvinnene har blitt anonymisert av The Hollywood Reporter og blir kalt Zoe (40) og Lily (31).

VANT PRIS FOR SERIEN: Bildet fra 2000 viser skuespillerne på Golden Globe-prisutdelingen. Foto: AFP /Vince Bucci

Kvinnen kalt Zoe skal ha møtt Noth i forbindelse med jobben. Hun hevder at hun ble invitert til å besøke ham i Los Angeles, og at hun skal ha blitt voldtatt i hans leilighet, skriver THR. Hun anmeldte ikke saken, men oppsøkte hjelp på et voldtektsmottak i 2006, to år senere det angivelige overgrepet.

Den andre kilden, Lily, forteller til nettstedet at hun ikke vil stå fram med navnet sitt fordi hun jobber som journalist. Hun skal ha møtt skuespilleren i 2015 på en nattklubb i New York. Ifølge kvinnen skal de ha spist middag sammen før Noth skal ha inviter hun hjem til leiligheten like ved. Hun hevder hun avviste ham, men at han likevel skal ha hatt sex med henne. «Jeg følte meg forferdelig og krenket», sier hun til The Hollywood Reporter.

Benekter alle anklagene

Noth benekter anklagene til The Hollywood Reporter.

«Anklagene fra individer jeg møtte for flere år og tiår siden er kategorisk usanne».

Videre sier han at disse historiene kunne vært fra 30 år eller 30 dager siden, men at et nei alltid betyr nei.

«Og det er en linje som jeg ikke krysser».

Noth sier at møtene involverte samtykke, og stiller spørsmål til timingen for disse anklagene.

«Det er vanskelig å ikke stille spørsmål ved tidspunktet for at disse historiene kommer ut. Jeg vet ikke sikkert hvorfor det skjer nå, men jeg vet dette: Jeg angrep ikke disse kvinnene», sier han til THR.