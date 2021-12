Politiet har åpnet sak etter overfallet av egen lagkamerat

Politiet har åpnet straffesak etter hendelsen på Storhamar-trening som rystet Hockey-Norge. Det bekrefter politifullmektig Hildegunn Tronsli i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.

– Det er i dag åpnet straffesak for forholdet, og etterforskning er iverksatt, skriver Tronsli i en e-post til avisen.

Styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, bekrefter til TV 2 at klubben har snakket med politiet.

– Det er riktig at vi har mottatt en henvendelse fra politiet og at vi vil bistå dem med de måtte trenge fra vår side for å få belyst saken. Utover dette har vi ingen kommentar, skriver Onsrud i en melding.

TV 2 har foreløpig ikke fått kontakt med Tronsli. Rasmus Ahlholm og Jacob Lundell Noer har heller ikke besvart TV 2s henvendelser.

Da TV 2 snakket med sportssjef i klubben, Mads Hansen, onsdag, hadde ikke han hørt noe om at det hadde kommet inn en anmeldelse.

Rystet hockeymiljøet

Videoen, som ble publisert tirsdag, rystet det norske hockeymiljøet. Der kunne man se Storhamar-spiller Rasmus Ahlholm la på pucken gli forbi seg på isen, før han satte fart mot lagkamerat Jacob Lundell Noer og plantet hockeykølla i ansiktet hans, så hardt at kølla knakk.

Lundell Noer gikk ned for telling.

Til Aftonbladet forklarte svensken seg slik:

– Vi hadde vært på hverandre, frem og tilbake, noe som hadde bygget seg opp under hele treningen. Siden feiltolket jeg situasjonen fullstendig og alt fikk et veldig uheldig utfall der jeg gikk etter ham og han etter puck.

Ny hendelse

Onsdag bekreftet styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, til TV 2 at Ahlholm tidligere har fått en advarsel av klubben.

Det fikk svensken etter en gristetakling på 21 år gamle Markus Aas-Eng Mikkelsen.

En video som sirkulerer på sosiale medier viser at Mikkelsen sto helt rolig ved vantet frem til Ahlholm kom susende og meiet han ned.

Han hadde en grønn "ingen kontakt-trøye" på seg for å markere at ingen skulle gå i dueller med han.

Mikkelsen var da denne hendelsen fant sted, 23. oktober, på vei tilbake fra skade. Unggutten hadde da lagt bak seg to års skademareritt, etter en smell i skulderen i 2019, før han i mars 2020 fikk en ny smell og måtte opereres.

Etter sommeren måtte han opereres igjen, og jobben tilbake på isen har vært lang.

Til Hamar Arbeiderblad har han vært åpen om at motivasjonen til tider har vært lav og at det i perioder har vært ensomt å være ute av laget.

TV 2 har vært i kontakt med Mikkelsen om episoden med Ahlholm. Unggutten ønsker ikke å uttale seg om den.

Har tatt avgjørelse

Klubben har bekreftet til TV 2 og Hamar Arbeiderblad at det er tatt en avgjørelse rundt Ahlholm sin fremtid i klubben.

– Dere ga en advarsel da, og senere har han vært innblandet i en ny stygg episode, er det mulig for han å fortsette i klubben?

– Det vil du få se. Det er en avgjørelse vi har tatt, men vi må ta de riktige stegene i denne prosessen, svarte Onsrud til TV 2 onsdag.

Styrelederen påpeker at de nå forsøker å finne en balansegang mellom å gi ut informasjon og ta hensyn til alle sin interesser.

– Det er utfordrende når denne saken har så stor oppmerksomhet, sa han.