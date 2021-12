– Dette er det viktigste du gjør i jula

I disse dager jobber helsemyndighetene intenst med å få befolkningen til å ta den tredje dosen med koronavaksine.

Folkehelseinstituttet kom torsdag formiddag med en oppfordring til befolkningen om å takke ja, og det var også et tema da Jonas Gahr Støre oppsummerte sine første måneder som Norges statsminister.

Til og med kronprinsesse Mette-Marit benyttet anledningen til å oppfordre om en tredje vaksinedose da hun besøkte vaksinesenteret på Grünerløkka i Oslo torsdag formiddag.

– Tar vare på alle rundt

Men flere byer melder imidlertid om problemer med å få fylt opp vaksinetimene gjennom juleferien.

– Det er sikkert mange praktiske grunner til at dette kan være vanskelig. Men tenk på dette som det aller viktigste du gjør i jula, sier Guldvog og fortsetter:

– Ved siden av å gi dine nære og kjære en god klem og en fin julegave, så er det å ta den vaksinen. Da tar du vare på deg selv, de du er glad i og alle rundt.

ÅRETS JULEGAVE: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener en tredje vaksinedose kan sees på som årets viktigste julegave. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Den oppfatningen deler FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Folk må stille opp. Det haster å få satt den tredje dosen, den andre og den første dosen, fordi smittespredningen med omikron er så rask, sier hun til TV 2.

– Men hvorfor skal man ta den NÅ, og ikke om én uke eller etter jul?

– Man skal ta den så fort man får tilbudet, ellers så fort det er mulig å få den. Det trengs nå fordi den gir bedre forsvar mot alvorlig sykdom, både med delta, men også med omikron.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, sier at det er flere grunner til at det er avgjørende at folk takker ja nå, og ikke om noen uker.

– Det er viktig at folk får tatt den tredje dosen så raskt som mulig. Det gjør oss bedre beskyttet mot den nye varianten, og også delta-varianten. Det er også viktig at vi får vaksinert så mange som mulig også nedover i aldersklassene til 45 år, for å hindre at vi får en for sterk smitteøkning med både delta og omikron, sier Forland.

– Veldig sjeldent

Drøye 1,2 millioner nordmenn i aldersgruppen 45-64 år er vaksinert med to vaksinedoser.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er optimistisk, og håper de klarer å overtale alle disse til å vaksinere seg en tredje gang.

– Det kan være enkelte som vil kvie seg etter å ha fått bivirkninger etter disse to dosene, men overordnet er det svært ønskelig at de som har tatt to doser, tar en tredje, sier han.

KLAR BESKJED: Fagdirektør i FHI Frode Forland forklarer hvorfor det er så viktig å takke ja når man får tildelt vaksinetime. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– Hva vil du si til de som er skeptiske til dose tre, da?

– Da vil jeg si at det er veldig sjeldent at det er veldig alvorlige bivirkninger. Men snakk med legen din hvis du er urolig for at du ikke kan ta en tredje dose. Da er jeg sikker på at legen din kan gi deg gode råd, sier helsedirektøren.

Guldvog kommer også med en oppfordring til de som ikke er vaksinert i det hele tatt.

– Til de som ikke er vaksinert, eller bare har tatt en dose – så vil det å starte vaksineringen ha veldig stor betydning. Og kanskje aller størst betydning å ta den første.