Dette er Norges motstandere i Nations League

Norge møter Serbia, Slovenia og Sverige i sin Nations League-gruppe.

Det ble klart etter torsdagens trekning i Nyon.

Ståle Solbakkens menn spiller på nivå B i den kommende utgaven av turneringen. Landslagssjefen er klar på at det er gode motstandere i vente.

– Hvis du bare ser på kvaliteten, så var det jo to lag vi ikke ville ha: Serbia og Sverige. Det var jo de to klart beste lagene vi kunne trekke. Men det gleder vi oss til, vi får ta imot Zlatan på sin siste turné, og så får vi muligheten til en revansje mot Serbia, sier Solbakken til TV 2.

– Hva tenker du om mulighetene til å vinne gruppen?

– Det får vi se på når vi kommer til juni, men det er klart at vi kan slå alle de lagene der. På den annen side vil vel de andre lagene si at de bør slå Norge også.

– Det var vel neppe Norge de ønsket fra nivå B heller?

– Nei, det tror jeg ikke, sier Solbakken.

Se trekningen i sin helhet nederst i saken.

– Det blir et høydepunkt

Spilleransvarlig Brede Hangeland ser frem til noen store kamper.

– Sportslig er det en veldig tøff gruppe, men jeg tror ikke de nasjonene er spesielt fornøyde med å møte Norge heller. Det blir noen herlige kamper, sier Brede Hangeland til TV 2.

– Var det den vanskeligste gruppen vi kunne ha fått?

– Det var det nok hvis man legger FIFA-rankingen til grunn. Vi trakk de høyest rankede lagene. Sportslig sett er det en vanskelig gruppe. Men det er noen kule kamper som for eksempel nabooppgjøret mot Sverige. Det er en fantastisk kamp uansett, det blir et høydepunkt.

Se video: Verst mulig trekning - Slik reagerer Hangeland

TV 2-ekspert Jesper Mathisen gleder seg til å se Norge yppe seg mot gode lag.

– Norge har et ungt og fremadstormende lag. Det er en tøff gruppe, men det er utrolig gøy at vi får møte såpass gode motstandere, sier Mathisen.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson er ikke overbegeistret etter trekningen.

– Jeg tror jeg er verst i verden på trekninger. Det ser ofte veldig tøft ut etter trekningene våre. Men det er ikke før etterpå at man ser hvor tøft det var, sier Andersson til Expressen.

Alle kampene spilles neste år

De seks Nations League-kampene skal spilles i juni og september 2022.

Formatet for EM 2024 er foreløpig ikke klart. Derfor er det uvisst hvor mange lag fra Nations League som kan kvalifisere seg til EM via Nations League og play off. Dette vil falle på plass i god tid før kampene i juni.

Det er slett ikke usannsynlig at UEFA velger en lignende løsning som ved EM 2020, der gruppevinnerne på hvert nivå møtes i playoff og vinneren får mesterskapsbillett.

Det var denne varianten som gjorde at Norge fikk en playoff-mulighet til EM i 2020 etter at laget mislyktes i den vanlige EM-kvaliken.

Her er hele oversikten over Nations League-gruppene:

A-divisjon:

Gruppe 1: Østerrike, Kroatia, Danmark, Frankrike.

Gruppe 2: Tsjekkia, Sveits, Portugal, Spania.

Gruppe 3: Ungarn, England, Tyskland, Italia.

Gruppe 4: Wales, Polen, Nederland, Belgia.

B-divisjon:

Gruppe 1: Armenia, Irland, Skottland, Ukraina.

Gruppe 2: Albania, Israel, Russland, Island.

Gruppe 3: Montenegro, Romania, Finland, Bosnia-Hercegovina.

Gruppe 4: Slovenia, Serbia, Norge, Sverige.

C-divisjon:

Gruppe 1: Færøyene, Litauen, Luxembourg, Tyrkia.

Gruppe 2: Kypros/Estland, Kosovo, Hellas, Nord-Irland.

Gruppe 3:Kasakhstan/Moldova, Aserbajdsjan, Hviterussland, Slovakia.

Gruppe 4: Gibraltar, Georgia, Nord-Makedonia, Bulgaria.

D-divisjon:

Gruppe 1: Latvia, Andorra, Kasakhstan/Moldova, Liechtenstein.

Gruppe 2: San Marino, Kypros/Estland, Malta.

* Kypros – Estland og Kasakhstan – Moldova møtes i mars til omspill for å avgjøre om de skal delta i C- eller D-divisjonen.