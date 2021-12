Rekordhøy smitte i Danmark – dette tror de er årsaken

For fjerde dag på rad setter Danmark ny smitterekord, etter at det ble registrert 9999 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Statsminister Mette Fredriksen har gitt beskjed at det er behov for å stramme inn, og torsdag ettermiddag møter helsemyndighetene pressen.

– Den smittestigningen vi har sett har vært drevet av delta-varianten, men nå er det mer og mer omikron som dominerer. Smitten vil fortsette oppover, med mindre vi gjør noe, sier direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum.

– Ikke like bratt

I Danmark er det nå 517 koronapasienter som ligger innlagt på sykehus. Til sammenligning er det 371 innlagte i Norge.

Danske helsemyndigheter påpeker at grafen på innlagte på langt nær er like bratt som i fjor.

– Vi kan også se at kurven bøyer seg av, og det kan forklares med at vaksinene virker, sier Ullum.

I ukene som kommer, venter danskene at omikron-smitten bare vil fortsette å stige.

– Driver smitten opp

Og det er særlig smitten i hovedstaden København og blant den yngre befolkningen som skiller seg ut.

– Det er uteliv og festliv som har vært med å drive smitten opp, sier Ullum.

Nye tiltak

Danske medier skriver at det kan ligge an til nye tiltak fredag. Det skjer etter at statsministeren torsdag skrev et Facebook-innlegg hvor hun beskriver smitten som «meget, meget høy».

– Jeg er ikke i tvil om at det er behov for nye tiltak. Det er Epidemikommisionen i gang med å forberede, og så snart vi kan si mer, så vil vi gjøre det, skriver Fredriksen.

Statsministeren understreker at særlig én ting blir avgjørende.

– Det viktigste er å få en tredje dose. Jo før, jo bedre.