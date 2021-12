Omikron skaper skår i reisegleden

Torsdag kveld satt regjeringssjefene i EU samlet for å forsøke å unngå stengte grenser og regelkaos for Europas julereisende.

Omikron-varianten har skapt frykt på kontinentet. Overalt øker smitten, og EU-landene vaksinerer nå innbyggerne på harde livet før den nye varianten får fotfeste. Imens innfører flere land innreiserestriksjoner.

Portugal, Italia og Hellas har nå alle innført krav om koronatest, i tillegg til gyldig koronapass som dokumenterer vaksinasjon.

EU-kommisjonen har siden sommeren jobbet hardt for å beholde Europas åpne grenser og koordinering av nye tiltak, men nå slår ordningen sprekker.

Men statsministeren i Hellas sier landet ikke har noe valg.

– Restriksjonene vil bare gjelde gjennom julen, slik at vi kan kjøpe oss tid til å gi oppfriskningsdoser til så mange som mulig, sier Kyriakos Mitsotakis til nyhetsbyrået Reuters.

Ekstra vanskelig for nordmenn

Norge er for tiden helt i topp i Europa når det gjelder koronasmitte, og Sverige innfører nå krav om koronapass fra nordmenn som vil en tur over grensen.

Tidligere har nordiske land vært unntatt fra et slikt krav, men nå strammer altså nabofolket til.

– Med den store spredningen av viruset som vi ser akkurat nå, kan jeg forstå at myndighetene i mange land innfører tiltak, sier statsminister Magdalena Andersson til Reuters.

Finland går enda et skritt lenger og vil ifølge kringkasteren YLE kreve koronatest i tillegg til vaksinasjonsbevis fra norske reisende.

Tendensen ser ut til å være den samme som da koronakrisen brøt ut i mars 2020; Trass i løfter om samarbeid prioriterer mange land å beskytte sine egne først.

NON: Frankrike forbyr nå innreise for britiske borgere uten gyldig ærende i et forsøk på å forsinke omikron-varianten. Foto: NTB Scanpix/Gonzalo Fuentes.

Frankrike har for eksempel i dag forbudt innreise for alle britiske borgere som ikke kan dokumentere gyldig ærend i landet.

– De neste ukene vil mange være på reisefot, så vi vil be innstendig om at EU kan samordne et regelverk slik at det blir enklest mulig å reise, sa Belgias statsminister Alexander De Croo før dagens toppmøte.

Farlig for flybransjen

Hvis det på nytt går mot regelkaos i Europa, vil den allerede hardt rammede flybransjen igjen slite.

– Myndighetspålagte reiserestriksjoner rammer luftfarten veldig hardt – det har vi sett gjennom hele pandemien. Dersom dette øker i omfang, risikerer vi videre å måtte trekke ned kapasiteten ytterligere, sier Eline Skari i Norwegian til TV 2.

Det kan i verste fall bety både rutekutt og permitteringer av ansatte. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror flyselskapene vil klare seg greit gjennom julen, siden reisende som eventuelt får kalde føtter, allerede har betalt for billettene.

Verre kan det bli i januar og februar.

UHELDIG: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er en uoversiktlig situasjon og frykter konsekvenser for flyselskapene. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er veldig uheldig og det er det som har stått øverst på agendaen til flyselskapenes organisasjoner: La oss få en felles policy slik at hvert land ikke gjør sin greie. Det gjør at det bli veldig uoversiktelig for kundene og helt umulig for flyselskapene å planlegge ruter, sier Elnæs til TV 2.