98 prosent av de smittede etter julebord-utbruddet var fullvaksinerte

Funnene, som torsdag ble publisert i tidsskriftet Eurosurveillance, indikerer atomikronvarianten har stor spredningsevne blant fullvaksinerte voksne i sosiale settinger med tett kontakt innendørs.

Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet, fikk 74 prosent påvist koronavirus i etterkant. Av disse er nær 60 prosent bekreftet smittet med omikronvarianten.

98 prosent av de som ble intervjuet var fullvaksinerte.

– Selv om vi observerte noen forskjeller i hvilken type vaksiner som dominerte blant de smittede og ikke-smittede er datagrunnlaget for tynt til å konkludere hvorvidt enkelte vaksinetyper beskytter bedre enn andre mot infeksjon med omikronvarianten, skriver FHI.

De fleste tilfeller rapporterte milde symptomer og ingen er så langt sykehusinnlagt.

– De foreløpige resultatene tyder på at omikronvarianten er mer smittsom og at koronavaksinasjon er mindre effektiv mot smitteoverføring med omikron enn det man har sett for deltavarianten. Samtidig er det ingen tegn på alvorlig smitte blant tilfellene i utbruddet, heter det i rapporten.

FHI understreker at funnene må tolkes med forsiktighet, gitt at utbruddet skjedde i en høyrisiko-setting for smitte med tett kontakt innendørs over tid, samt at personene var i yngre aldersgrupper.