Gav opp Norge, blei evakuert av Tyskland

«Samir» og mora «Zainab» jobba for norske styrker i Afghanistan i årevis. – Heldigvis jobba eg for Tyskland også, seier Samir, for det blei redninga hans. Men mora er ikkje like heldig.

Samir og familien smiler stort til kameraet. Dei står i flytrappa, omsider på veg ut frå Talibans Afghanistan. Destinasjonen er Tyskland. Dei hadde håpt det skulle bli Norge.

Samir ønskjer å vere anonym. For trass i at han sjølv no er trygg, sit foreldra framleis fast i Afghanistan.

– Og mamma jobba også for dei norske styrkene. Det betyr at ho er i fare, seier han på telefon til TV 2.

Årevis i norsk teneste

Historia begynner i 2006. Då tok Samir jobb som vaktmester for dei norske styrkene i byen Mazar-i-Sharif. Han har sendt TV 2 dokument som viser at han jobba for Norge heilt til styrkene forlot byen i 2014. Mora hans Zainab jobba i norske Camp Nidaros i fire år.

GODE KOLLEGAER: Samir (andre frå venstre) seier han likte seg godt på jobb i norske Camp Nidaros. Foto: Privat

– Nordmennene pleidde å seie at dei var stolte av oss, og at dei ikkje hadde klart å fullføre oppdraget utan oss. Men etter at dei drog, forlot dei oss berre. Dei har ikkje brydd seg om oss, dei har ikkje brydd seg om vi er i live eller ei, seier Samir.

Slektningane fekk opphald i Norge

Då Norge forlot Mazar-i-Sharif i 2014, blei det oppretta ei søknadsordning for lokalt tilsette, men denne gjaldt berre for tolkar. To av slektningane til Samir og Zainab fekk asyl i Norge fordi dei hadde jobba som tolkar for norske soldatar.

– Vi var glade på deira vegne som fekk komme seg ut og starte eit nytt liv. Taliban ser på alle som jobbar med utlendingar som vantru og spionar, seier Samir.

Men Samir fortel at han ikkje fekk søke om opphald i Norge fordi han var vaktmester. Han seier vidare at heller ikkje mora fekk søke fordi ho var reinhaldar.

– I Talibans auge har det ingenting å seie om folk har vore tolk eller reinhaldar. Alle som jobber for utlendingar risikerer å bli drept. Det er ikkje slik at Taliban bryr seg om kva avdeling vi jobba i, seier Samir bestemt, og legg til at dei følte seg forlatt av Norge den gongen.

SAMAN: Samir (andre frå høgre) saman med kollegaer i Camp Nidaros. Foto: Privat

– Norge forlot oss

No føler dei seg forlatt igjen. For etter at Taliban tok over makta i sommar, har situasjonen deira gått frå vondt til verre.

Samir og mora tilhøyrer ei gruppe tidlegare tilsette som gjentekne gongar har trygla Norge om hjelp, som TV 2 har fortalt om i ei rekke reportasjar.

Sjå tilsvar frå norske styremakter lenger nede i artikkelen.

Samir våga til slutt ikkje å vente lenger på svar frå Norge.

– Situasjonen i Afghanistan blei verre dag for dag, seier han.

Som TV 2 tidlegare har fortalt, blei ein av hans tidlegare kollegaer oppsøkt av Taliban i forrige måned og han såg seg difor nøydd til å flykte til nabolandet Iran. Ein anna tidlegare kollega har nyleg flykta til Pakistan. Men Samir fann ein annan utveg: Tyskland.

For etter at dei norske styrkene hadde forlatt Mazar-i-Sharif, begynte han å jobbe for tyske styrker. Han fortel at han var tilsett som sjåfør fram til tyskerane trekte seg ut i sommar. Han skryt av den tette oppfølginga som Tyskland har gitt etter uttrekkinga.

Tyskland blei redninga

– Tyskerane pleidde å ringe meg og spørre korleis det gjekk med meg og familien. Dei såg at situasjonen i Afghanistan blei verre. Dei sa at dei ville evakuere oss så raskt som muleg.

REDNINGA: Samir og familien på veg til Tyskland. Foto: Privat

Tyskland og ei rekke andre land har drive evakuering av tidlegare tilsette i månadsvis. Og no har også Samir og familien blitt henta til Tyskland.

– Eg er veldig glad for at eg har fått kona og borna i sikkerhet. I Afghanistan var eg oppriktig bekymra for familiens skjebne, fortel han frå sin nye heim i ein tysk by.

Han fortel at han snakka med mange letta sjeler under flyturen til Tyskland.

– Der var det folk som hadde jobba for tyskerane i berre eitt år. Andre hadde slutta å jobbe for dei for mange år sidan. Men likevel blei dei evakuert.

– Mora i fare

Men bekymringane er ikkje over. For Samir fryktar for kva som vil skje med foreldrene, som no er aleine igjen i Afghanistan. Mora jobba nemleg berre for norske styrker. Difor kan ho ikkje be andre land om hjelp, slik Samir kunne.

ALEINE OG BEKYMRA: Samirs mor, Zainab, sit framleis fast i Afghanistan. Foto: Privat

– Dei risikerer å bli kidnappa og drept av Taliban. Eg er ikkje fornøgd med den norske staten. Dei har ikkje hjelpt oss i det heile tatt, seier Samir, før han kjem med eit spørsmål mynta på norske styremakter:

– Kvifor gjer ikkje Norge noko?

TV 2 har bedt justisdepartementet om intervju om status for dei tidlegare tilsette i Afghanistan, men departementet viser til sitt forrige svar. Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justisdepartementet skreiv då i ein epost at alle som var lokalt tilsette då Natos Resolute Support Mission blei avslutta i sommar, har blitt evakuert til Norge.

Justisdepartementet: – Kompleks situasjon

Når det gjeld tidlegare lokalt tilsette, som denne artikkelen handlar om, skriv departementet dette:

– Dette er ein kompleks situasjon som krev grundige vurderingar, som vi no ser på. Vi kan på noverande tidspunkt ikkje seie når det blir fatta ei avgjerd om ei eventuell ny ordning.

At norske styremakter med dette svarer det samme som i sommar, gjer Samir opprørt på mora sine vegne.

– Kor lang tid kan det ta? Kva slags jobbing er det som foregår?, spør Samir oppgitt.

– Det har gått over fire månader og dei seier fortsatt at dei jobber med saka. Korleis går det an? Norge må gjere som alle andre land og evakuere sine tidlegare tilsette. Javisst er eg opprørt! Eg er opprørt på vegne av mine slektningar og tidlegare kollegaer som er igjen i Afghanistan, seier Samir.