Kristofer Hivju aktuell med ny «Beck»-film – disse rollene drømmer han om å spille

Den verdensvante skuespilleren Kristofer Hivju (43) er å se både på TV-skjermen og kinolerretet om dagen. 25. desember får vi også et gjensyn med han i den første av fire nye «Beck»-filmer.

Karrierepilen til Kristofer Hivju peker i én retning, og det har den gjort de siste årene. For tiden medvirker han i store film- og seriesatsinger, og han spiller et bredt spekter av ulike roller.

I høst fikk vi et gjensyn med Hivju som en gal russer i «Førstegangstjenesten» på NRK, og i vinter ser vi han i rollen som skammeltjener i den norske tolkningen av «Tre nøtter til Askepott».

I desember har den ettertraktede filmstjernen også hatt premiere på sesong to av fantasiserien «The Witcher» på Netflix.

VILLSVIN-MENNESKE: I Netflix-serien «The Witcher» er Hivju ugjenkjennelig i rollen som «Nivellen». Foto: Netflix

25. desember er han aktuell med ny «Beck»-film, der vi får et gjensyn med Hivju i rollen som krimetterforsker Steinar Hovland.

Det kan tenkes at en skuespiller som Hivju har fått spille alle rollene han har ønsket, men det er fortsatt noen drømmeroller han enda ikke har fått realisere.

Se Hivju fortelle om ulike roller og «Beck»-premiere i videoen øverst i saken.

En filmserie i over 20 år

I hele ni filmer har vi sett Hivju spille den dyktige kimetterforskeren Steinar Hovland, og den nye filmen «Beck– et nytt liv» er film nummer 43 i rekken av hele «Beck»-universet.

– Hva kan vi forvente oss av denne filmen?

– Altså «Beck» er «Beck», egentlig. Det du forventer å få, det får du. Og det tror jeg også er grunnen til at «Beck» har eksistert i over tjue år. Jeg tror faktisk den er blant verdenshistoriens lengstlevende filmserie. Det er ingen som har laget flere filmer under ett navn enn «Beck», sier han og fortsetter:

NIENDE FILMEN: «Beck– et nytt liv» er den niende i rekken som Hivju medvirker i. Foto: Johan Paulin

– Dette er jo krim, og det handler om menneskelighet, og hvorfor mennesker ender opp i situasjoner der politiet er involvert. Også handler det selvfølgelig om politiets liv og damene deres, forteller Hivju til TV 2.

«Beck» er en svensk krimserie som kom ut med sin første film i 1998. Nå har det blitt laget fire nye filmer, og alle skal etter planen komme i løpet av 2022. «Beck– et nytt liv» starter der den forrige Beck-filmen "Den fortapte sønn" endte, og kan ses på TV 2 og C More.

Jesus eller...Hamlet?

Hivju har virkelig hatt en eventyrlig karriere så langt, med roller i prisbelønte produksjoner; som i serien «Game of Thrones», og i filmen «Turist», der han vant en pris for beste mannlige birolle.

– Hvilken type rolle liker du best å spille?

– I «Førstegangstjenesten» er jeg en gal russer, i «The Witcher» spiller jeg en blanding av et villsvin, bjørn og menneske, og i «Beck» er jeg gode gamle Steinar Hoveland, som er et sunt og normalt menneske. Så det er et bra spenn! Men hva trives jeg i? Jeg trives i alt som lever, egentlig.

Men selv om Hivju har fått spille roller andre skuespillere bare kan drømme om, er det fortsatt noen roller som henger høyt hos han.

SVENSK KRIM: Hivju spiller en ettertraktet krimetterforsker i «Beck». Foto: Johan Paulin

– Jeg drømmer om å spille Jesus og Hamlet,..eller Hamlet begynner jeg kanskje å bli litt for gammel for, men det er greit, sier han og ler.

Det viktigste for den norske skuespilleren er å finne roller som passer han, og han har troen på at mange gode roller enda ikke er skrevet.

– Jeg gleder meg til å spille ting som jeg føler resonnerer, og som gjør at jeg brenner for det. Jeg må kjenne at jeg blir en annen. Det er jo ikke som i gamledager, da det bare fantes den og den rollen – nå skriver jo folk nye roller hele tiden.

– Jeg får bare håpe at jeg finner roller som passer perfekt til meg og mitt engasjement, forteller han.

Gir ut plate

Hivju er en mann med mange baller i luften, og mens premierene har stått i kø denne høsten og vinteren, er Hivju i gang med nye prosjekter. Men det er ikke alt han kan si så mye om.

– Det er ikke alle planer man får lov til å snakke om før de faktisk skjer. Verden er som den er, og prosjekter legges på hold på grunn av pandemien. Det er mye som skjer, men jeg stoler ikke på at jobben er i gang før jeg står foran kamera.

Men hjemme i Norge er han i gang med et eget prosjekt.

– Jeg holder på å lage en plate. Det er et album som jeg har skrevet selv, og det er et prosjekt i samarbeid med Olav Lystrup. Det gleder jeg meg til å vise frem, teaser han.

– Når kommer albumet ut?

– Det kommer når det kommer. Jeg må bruke en del tid på å finne den lyden og det uttrykket jeg ønsker, men det er en stor glede å arbeide med i hvert fall.

Èn viktig juletradisjon

Nå som julen er i full anmasj er det mange som står fast ved sine juletradisjoner. For Hivju handler julen om å slappe av med familien.

TID FOR FAMILIE: Julen betyr kvalitetstid sammen med familien for Hivju. Foto: Aurora Hovland/ TV 2

– Hvordan takler du julestria?

– Jeg takler juletrida med å gjøre intense forsøk på å kose meg. Gjerne med pepperkaker og veldig mange stearinlys. Og jeg må alltid høre på den klassiske julesendingen på NRK Radio.

– Har du og familien noen spesielle juletradisjoner?

– Altså, den klassiske «Tre nøtter til askepott» må jo ses på juleaften, men i år må den kanskje ses i den nye norske versjonen, sier han og flirer.

– Julen er familietid, en tid for å kose seg. Personlig har jeg egentlig bare den ene tradisjonen med at jeg må spise en sjokoladenisse på morgenen på julaften. Da er julen satt for meg.

– Bare én sjokoladenisse?

– Det kan fort bli fire, men det må være en sånn hul sjokoladenisse, presiserer han.