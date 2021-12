Kranglet om dame på byen – fikk nesetippen bitt av

En 35 år gammel mann er dømt til elleve måneders fengsel for å ha bitt nesetippen av en mann han havnet i slåsskamp med på byen i Stavanger i 2018.

Midt på natten den 4. mars 2018 havnet to menn i en voldsom krangel i Stavanger sentrum.

Politiet kom raskt til stedet og fikk avverget slåsskampen. På stedet fant de også nesetippen til den ene mannen, som hadde blitt bitt av.

Nesetippen ble sendt til sykehuset sammen med pasienten. Legene på sykehuset forsøkte så å sy den på igjen, men uten hell.

Den fornærmede mannen har i ettertid gjennomgått plastisk kirurgi for å rette skaden.

Dommen ble avsagt i Sør-Rogaland tingrett onsdag denne uken. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Felles venninne

Retten skriver i dommen at de to ikke kjente hverandre fra tidligere. Den aktuelle kvelden befant de seg på det samme utestedet i Stavanger sentrum, der også en kvinne de begge visste hvem var befant seg.

Den fornærmede mannen hadde et intimt forhold til kvinnen, mens den nå dømte 35-åringen bare var en bekjent av henne.

I løpet av kvelden skal den fornærmede mannen ha blitt irritert over at 35-åringen tok kontakt med kvinnen en rekke ganger.

I grove trekk har de to forklart seg sammenfallende om opptakten til slåsskampen. Etter diskusjonen knyttet til tiltaltes oppførsel overfør deres felles venninne, skal kvinnen og den fornærmede mannen bestemt seg for gå hjem.

Det skal imidlertid også den dømte mannen ha bestemt seg for. Det var på vei hjem fra utestedet at slåsskampen oppstod.

– Handlet i nødverge

På vei hjem skal kvinnen ha tatt følge med den nå dømte 35-åringen. Det likte ikke den fornærmede mannen, som på dette tidspunktet tok tak rundt kvinnen.

Deretter skal det ha oppstått aggressiv stemning mellom de to mennene, som til slutt havnet oppå hverandre i en slåsskamp.

DØMT: Dommen fra Sør-Rogaland tingrett ble avsagt onsdag 15. desember. Foto: Kristian Myhre / TV 2

35-åringen som nå er dømt havnet under den andre mannen med ryggen ned mot bakken. I retten hevdet 35-åringen at fornærmede holdt kvelertak rundt halsen hans, og at han handlet i nødverge fordi han ikke fikk pustet.

I retten var fagdommeren og de to meddommerne uenig i dette med nødverge. Mens flertallet bestående av meddommerne mente at vilkårene for anvendelse av nødverge var oppfylt, var fagdommeren uenig.

Meddommerne mente derimot at 35-åringen gikk klart lengre enn det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen.

«Mindretallet peker på at det å bite deler av nesen av fornærmede ikke vil avhjelpe tiltaltes angivelige mangel på tilgang til luft. Tvert om vil det forvanske pustingen i den tiden bitingen tok. I følge fornærmede 15-20 sekunder», skriver retten.

Aktor la ned påstand om 12 måneders fengsel for 35-åringen, men retten landet på elleve som følge av lang saksbehandlingstid.

Han er også dømt til å betale 88 750 kroner i erstatning til den fornærmede mannen.