Husker du Holger Lockertsen fra Stathelle, som strevde så hardt med å få solgt sin nyere Mazda 6 diesel stasjonsvogn med automatgir? Han kontaktet oss i Broom etter å ha lest om merkeforhandlere som knapt rakk å få brukte dieselbiler innom butikken før de var solgt igjen.

Lars Wilhelm Hoff, daglig leder av Bertel O. Steen Trøndelag i Trondheim, var en av dem:

– Vi hadde gjerne sett at vi fikk inn flere biler i innbytte. Spesielt brukte dieselbiler forsvinner ut like fort som vi får dem inn, sa han til Broom for kort tid siden.

Han får støtte av blant andre Dag Ugstad i Centralgaragen i Drammen:

– Nyere brukte dieselbiler er knapt innom butikken før de er solgt igjen, sier han.

– Dieselbilene kommer knapt innenfor døren før de er solgt

Ikke alene om problemet

Holger Lockertsen for sin del meldte om to måneder på Finn uten en eneste interessert kjøper, og en pris som etter hvert var jekket ned fra 204.000 til 179.000 kroner.

Han reagerer spesielt på at det som høres ut til å være så lett ut for merkeforhandlere, virker tilnærmet umulig for privatsalg.

– Det er merkelig at det skal være så mye vanskeligere for meg enn for en forhandler, undrer han.

Men han er ikke alene om å oppleve store problemer med å selge nyere brukte dieselbiler privat.

Opel Insignia stasjonsvogn med dieselmotor og automatgir har heller ikke vært lett å få napp på ved privat salg.

Vesentlig ned i pris

En annen Broom-leser mener den raske utviklingen av elbilsalget er en av årsakene til dette.

– Som følge av elbil-økningen skjer det ting. Jeg har selv kjørt elbil i åtte år. Den har nå blitt vår nummer én-bil, mens den i den tidlige fasen var bil nummer to. Her har det skjedd et skifte som påvirker salget av bensin- og dieselbiler etter min vurdering. Dette er selvsagt synd for de som skal selges, skriver leseren, som vil være anonym.

Skal gjøre det tryggere å selge bruktbil

Tok to måneder

– Jeg hadde samme opplevelse tidligere i høst. Jeg kjøpte en ny Audi Q4, og skulle selge min 4,5 år gamle Audi A4 Allroad. Nydelig bil, men det var nesten umulig å bli kvitt den. Fikk til slutt solgt den for 80.000 kroner under det jeg trodde jeg skulle få, så det at det er lett å selge brukte dieselbiler forstår jeg ikke i det hele tatt, forteller en leser på Østlandet.

En trønder supplerer: – Jeg skulle selge en VW Passat 2017 Alltrack, 190 hk diesel. Salgsprosessen startet med prisantydning 389.000 kroner. Bilen gikk først etter to måneder for 365.000, som også var smertegrensen for meg, skriver han i en epost.

– Vanskelig å selge bilen? Da er det feil pris, feil bil eller feil selger, sier den erfarne bransjemannen Morten Altmann Foto: Frank Williksen

Følger markedet nøye

– Hvordan kan det være så store forskjeller på å selge en gitt type bruktbil for en forhandler og en privatperson?

Broom stiller spørsmålet til Morten Altmann, daglig leder i Norsk Bilpool. Han er bilbransjemann med mer enn 30 års erfaring med bruktbilhåndtering.

– Med rundt 500.000 eierskifter årlig, er bruktbilen Norges klart mest solgte bil. Fortsatt er det mange som skal ha bil med fossil drivlinje – og det er først nå elbilene gjør et virkelig merkbart innhopp på bruktbilmarkedet, sier Altmann.

– Hvis jeg skal svare kort på dette, tror jeg kanskje årsaken først og fremst er at vi som jobber profesjonelt med bruktbilomsetning, også følger nøye med på hvordan markedet utvikler seg til enhver tid, og reagerer på dette med nødvendige tilpasninger. Detgjør ikke privatpersoner som selger biler med flere års mellomrom. Man må huske at i dagens marked oppfører bruktbilpriser seg litt som børskurser – det kan svinge mye, og raskt.

Skummelt? Nei, dette kan nok være ganske smart

Prisgunstige nye elbiler

– På hvilken måte kan elbil-utviklingen påvirke dette?

– Dersom man har en litt dyrere fossilbil til salgs, vil man fort kunne oppleve at det finnes fabrikknye elbiler med samme størrelse, utstyr og effekt som kanskje koster det samme, eller mindre, enn man forventer å kunne få for sin bruktbil. Et slikt regnestykke vil vanligvis selgeren av den brukte fossile bilen tape på.

– Husk at utviklingen går rasende fort nå – bare se deg rundt og se hva du kan få for 600.000 i dag, sier Morten Altmann, som har et råd til private bruktbilselgere til slutt:

– Har du ikke solgt bilen din på 30 dager, er det enten feil pris, feil bil – eller feil selger!

Kjøp og salg av bil - her er tabbene du må unngå!

Video: Se bruktbiltesten vår av A4 Allroad under