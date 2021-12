Sophie (53) har uhelbredelig kreft : – Jeg forstår ikke vaksinemotstanderne

BRUSSEL (TV 2): Sophie Rassart (53) har kreft i siste stadium og lever på lånt tid: – Jeg tror vaksiner er den eneste veien for å komme oss ut av pandemien.

Sophie møter oss med et stort smil i villaen utenfor Brussel. Nå på vinterstid ligger svømmebassenget overdekket. Hagen er fortsatt vakker, den er hennes stolthet og glede. Gresset er grønt, men blomstene er visnet for sesongen. Rundt i huset og i hagen løper både en hund og en katt.

– Dere skulle kommet på våren eller sommeren. Hagen gir fullkommen lykke.

LEVER POSITIVT: Hun velger å ta vare på de øyeblikkene hun har. Sophie lever på lånt tid med lungekreft i siste stadium. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Sophie har en sjelden form for lungekreft, og er en av mange europeere som har vært kreftpasient under pandemien.

– Det er en slags straff for en kvinne som alltid har holdt seg i form, spist sunt og aldri røkt, spøker hun.

Hun har bestemt seg for at hun ikke vil klage, selv om hun er alvorlig syk og ikke vet hvor lang tid hun har igjen å leve.

– Jeg har kreft i fjerde stadium. Det er siste stadium, kategori B, og C finnes ikke. Kreftlegen min forsøker å forlenge livet mitt.

Sophie, som har drevet sitt eget firma i motebransjen, fikk påvist kreften før pandemien, og var i gang med behandling da koronaen bredte seg. Det er hun glad for i dag.

– Det er forferdelig at folk kan leve med kreft de ikke vet de har på grunn av pandemien, sier hun tydelig preget.

Heldigvis har Sophie kunnet ta en del av behandlingen hjemme under pandemien, og har derfor unngått nedstengte sykehusavdelinger.

Vi møter også en annen kvinne under arbeidet med denne reportasjen. Hun bor ikke mange kilometerne fra Sophie, i et område utenfor Brussel hvor det bor mange skandinaver.

Sporty, blond, langbent og i begynnelsen av 60-årene. I mange år har hun jobbet med markedsføring for et fransk kosmetikkfirma. Datteren i 20-årene er også på besøk. Hun forsøker å være sammen med moren så mye som mulig.

– Jeg vet ikke om jeg lever til jul en gang, sier kvinnen.

Dagen etter at vi besøker henne, ringer hun og sier at hun ikke orker å stå fram med sin historie. Hun er bitter etter det som skjedde henne.

Akkurat da pandemien brøt ut oppdaget hun en kul i lysken. På grunn av smittesituasjonen fikk hun ikke gjennomført en vevsprøve, en såkalt biopsi, hun trengte. Hun ble sendt hjem og fikk beskjed om å måle kulen selv.

Da hun etter hvert fikk gjenopptatt undersøkelser og behandling, var det for sent. Hun hadde kreft med spredning. I 2012 hadde hun fjernet en liten føflekk. Det var denne som var utgangspunktet for kreften som rammet henne i 2020.

– I begynnelsen da det skjedde var jeg rasende. Nå forsøker jeg bare å kjempe så godt jeg kan. Jeg må velge hva jeg bruker energien på. Å stå fram gir meg ikke noe.

Uten diagnose under koronaen

Under pandemien har rundt halvparten av Europas kreftpasienter opplevd forsinkelser i behandlingen, viser en undersøkelse ulike lands kreftforeninger står bak.

Blant julepynt og juletrær kommer pasienter for å ta kreftprøver eller for en dose cellegift. Vi besøker kreftavdelingen på Universitetssykehuset i Brussel. Professor Lore Decoster peker på en skjerm med bilde av to lunger og en stor skygge.

– Kreftsvulsten. Denne pasienten har store problemer med å puste, forklarer hun.

Decoster leder kreftsenteret på sykehuset, og er også styremedlem i European Cancer Organisation. Hun er spesialist på lungekreft.

ALDRI MER: Professor Lore Decoster leder kreftsenteret ved Universitetssykehuset i Brussel. Hun advarer mot å begrense kreftbehandlinger og - undersøkelser under smittebølger. Det har gitt store konsekvenser for kreftpasienter over hele Europa. (Foto: Santiago Vergara/TV 2)

Pandemien har ført til overfylte intensivavdelinger mange steder i Europa, i flere perioder det siste halvannet året. Helsepersonell fra kreftavdelinger har blitt omdirigert til å pleie koronasyke. Utsatte behandlinger og undersøkelser av kreftpasienter er en tragisk del av koronaens skjulte konsekvenser.

Ifølge den europeiske kreftforeningen er rundt 100 millioner kreftundersøkelser innstilt under pandemien. Minst én million europeere kan leve med udiagnostisert kreft fordi kreft-screeninger og -undersøkelser er blitt innstilt på grunn av koronaen. Professor Decoster har selv opplevd at pasienter har fått påvist kreft for sent.

– Vi klarte å ta igjen det tapte for noen av dem. Men dessverre var det folk som kom for sent. Med kreft er det viktig å handle raskt. Kreften venter ikke, sier Decoster.

Istedenfor å tilby behandling for å kurere kreften, har hun måttet gi pasienter livsforlengende behandling. Hun sier det har vært frustrerende og absolutt i mot prinsippene hun lærte da hun utdannet seg til lege.

Tror på vaksinering

Professor Decoster håper situasjonen med å stenge ned behandling og undersøkelser aldri kommer igjen. Men omikron-varianten er ventet å bre seg over hele Europa innen midten av januar. Igjen planlegges det for flere innleggelser på sykehusene.

REISER: Sophie finner mye glede i å reise og er solbrun etter sin siste reise til Senegal. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi er nødt til å kontrollere disse smittebølgene. De må ikke bli så store som den første bølgen, så vi er nødt til å utsette kreftbehandling og -undersøkelser. Vaksiner er viktig for å unngå dette.

Tiltak som munnbind og distansering er også viktig for å begrense konsekvensene for andre pasientgrupper som kreftrammede, ifølge Decoster.

Sophie er selv vaksinert, og håper andre gjør det samme, ikke minst av hensyn til de som er rammet av alvorlig sykdom, som henne. Hun forstår virkelig ikke vaksinemotstanderne.

– Vi vaksinerer babyer for polio og for mange andre sykdommer. Da stiller vi ikke spørsmål. Jeg tror at det er den eneste veien for å komme oss ut av pandemien.

Hun har bestemt seg for at hun vil bruke energi på det som er positivt, ikke det som er vanskelig under pandemien og med kreften.

Sophie gleder seg over å være mye sammen med tre stebarn og ektemannen, og har brukt tiden etter diagnosen til å reise så mye som mulig. Hun er brun etter ferie i Senegal og Botswana nylig. Den ble raskt avbrutt da omikron dukket opp i den sørlige delen av Afrika.

VAKSINER: Sophie var aldri i tvil om at hun skulle vaksinere seg, og håper andre gjør det samme, nettopp for å beskytte alvorlige syke, som henne. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Hva tenker du om fremtiden?

– Fremtiden? Jeg får resultater av nye prøver i morgen. Kanskje er det endringer i en eller annen retning. Jeg må bare vente. Men livet har fortsatt masse gode ting å by på.

Vi snakker med Sophie etter at hun har fikk resultatet av de siste prøvene. Kreftlegen har foreslått ny behandling for henne, og hun gyver løs allerede tirsdag, tre dager før julaften. Fortsatt positiv og innstilt på å få så mye ut av livet som mulig.