Trill terning på kveldens Megahit-låter: «Odda» gjør comeback med helt ny låt

Seks kjendiser har kommet seg gjennom det trange nåløyet og skal gi sitt absolutt beste under finalen i kveld. Noen av deltakerne har vært med fra starten av programmet, mens andre har kommet inn som utfordrere underveis.

På onsdag ble det kjent at Odd-Magnus Williamson får komme inn i konkurransen igjen, til tross for at han røk ut allerede i første program. I kveld skal han opptre med låten «Sexy in the face». En personlig låt som handler om da han ble kåret til Norges mest sexy mann av magasinet Elle i 2011.

Låt om kroppspositivisme

Odd-Magnus Williamson, var i 2011 kjent fra humorgjengen i «Torsdag kveld fra Nydalen» på TV 2. Blant kjendisene på listen til kåringen til Elle var både skuespillere, idrettsutøvere, musikere og komikere, og kollegaen hans Henrik Thodesen.

Selv trodde han ikke at han var innen rekkevidde for å toppe listen over Norges mest sexy menn, da han ikke på seg selv som landets mest sexy. Før vinneren skulle kåres sendte han en mail til Elle hvor han skrev «Husk at det å være sexy kan handle om så mangt», sammen med et bilde av seg selv i bar overkropp. Og like etterpå stakk komikeren av med tittelen «Norges mest sexy mann».

Det viste seg i ettertid at alt var ment som ironi, og at han var motstander av kåringen, uttalte han til VG. Det hele var bare et forsøk på å ta igjen kollegaen Thodesen som lå foran han på 29.plass året før. Og nå er hele kåringen blitt inspirasjon til hans nye låt som vi får høre han synge på scenen i kveld.

– Det er rett og slett en låt om kroppspositivisme. Jeg synes synd på unge som eksponeres for uoppnåelige sixpacs og rumper «non stop» på sosiale medier, sier Williamson.

– Låten «Sexy in the face» er en påminner om at selvtillit er det hotteste i verden, uavhengig hvor mye du veier, sier han.

Orginalen skal erstatte kopien

Abubakar «Abu» Hussain, Helene Olafsen, Martine Lunde, Oskar Westerlin og Truls Svendsen blir også å se på scenen i kveld. De skal fremføre den låten de har laget som til nå har flest streams. Helene Olafsen skal fremføre «Ludvig Daae», som har bikket over 3 millioner avspillinger på Spotify.

Og med seg på scenen skal hun ha med hovedpersonen «Ludvig Daae», som skal få erstatte Staysman i fremføringen av låten om seg selv. Daae som synes det er absurd at han har fått en låt skrevet om seg selv, gleder seg til også å være med å fremføre den.

– Jeg tenker jeg skal kuppe hele greia å si «Nå er det korona, så det er en og en i heisen», ler Ludvig Daae.

Anlegget er for gammelt

Det er travle tider i skibakken om dagen, og Ludvig Daae bruker store deler av døgnet sitt til å preppe bakkene. Det er ingen tvil om at han synes det er stas at han har fått en hyllest for jobben han gjør. Han skulle gjerne spilt den av masse i skibakken, men dessverre er anlegget for gammelt.

– Høytaleranlegget til Ingierkollen Slalåmsenter er så gammelt, så jeg får ikke spilt av mp3-filer i bakken.

– Jeg kan bare spille av CD-er på anlegget, og siden det er så travle dager her, har jeg ikke rukket å brenne en CD enda, men det skal jeg få gjort en dag, sier han.



