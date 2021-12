Filmpremieren ble utsatt - da tok Aleksander (23) affære

Dagen før filmen skulle rullet over norske kinolerreter, ble premieren av filmen «Spider-Man - No Way Home» utsatt. Begrunnelsen var de nye koronarestriksjonene.

Det opprørte mange Marvel- og Spider-Man-fans, deriblant 23 år gamle Aleksander Brandvik.

– Jeg må jeg si at jeg ble veldig skuffet og lei meg. Første trailer kom i august, så vi har gledet oss i fire-fem måneder. Når du gleder deg til noe så lenge, for å få slengt i trynet dagen før premieren at den blir utsatt, så er det et stort nederlag. Spesielt i den tiden vi er i, sier Brandvik til TV 2.

UTSATT: Premieren for «Spider-Man - No Way Home» er utsatt på kino i Norge grunnet koronarestriksjonene, men ruller over lerretet i flere andre land. Foto: Eric Charbonneau/Shutterstock

Han tror mange så fram til filmen som et lyspunkt i koronatiden.

Tusenvis av underskrifter

Brandvik fikk utløp for frustrasjonen ved å lage en offentlig Facebook-gruppe i protest mot SF Studios Norge, som utsatte filmen etter avtale med Sony Picture. Gruppa har 2000 medlemmer torsdag ettermiddag.

Han opprettet også en underskriftskampanje med samme formål, som ifølge Brandvik har fått over 4600 underskrifter på ett døgn.

– Mange er oppvokst med Spider-Man og superhelter, og det er barndommen vår. Jeg ser det på samme måte som fotballsupportere. Det blir mye frustrasjon der også, om en stor kamp blir utsatt, sier Brandvik.

23-åringen mener han nå har sett hvor stort Marvel-samfunnet er i Norge.

– For enkelte er det ikke bare en film, men noe som kan hjelpe dem i tunge situasjoner og mørke tider.

VIL REISE: Flere fans vurderer å reise til andre land for å se «Spider-Man»-filmen for å unngå spoilere. Foto: Skjermdump Facebook

Han håper nå at underskriftskampanjen kan fremskynde norgespremieren.

Reiser til Sverige

Nå forventer Brandvik at mange norske Marvel-entusiaster vil ta turen til Sverige for å se filmen, og setter spørsmålstegn ved hvorvidt det er mer smittevennlig enn å vise den i norske kinosaler

– Folk kommer også til å laste ned mye ulovlig. Jeg har observert folk som deler lenker med hverandre på nettet, sier han.

For dem som verken laster ned ulovlig, eller tar turen over grensen, mener han det vil bli utfordrende å holde seg unna såkalte «spoilere» i sosiale medier.

– Det er umulig å holde seg unna spoilere, fordi det kommer helt automatisk i feeden til folk.

God kveld Norge / TV 2 har kontaktet SF kino for kommentar som har henvist spørsmålene videre til Sony Pictures. Saken oppdateres når svarene kommer.