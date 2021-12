TV 2 erfarer: Klaveness innstilles som NFF-president

TV 2 får opplyst av flere ulike kilder i norsk fotball at Lise Klaveness blir innstilt som valgkomiteens kandidat til ny fotballpresident. Dette har kommet overraskende på mange, og navnet til Klaveness kom sent inn i debatten.

Hun fremstår imidlertid som en sikker vinner, og vil bli Norges første kvinnelige fotballpresident om valgkomiteens innstilling tas til følge.

– Ingen kommentar, sier Klaveness til TV 2 på spørsmål om saken.

At Klaveness' navn har kommet inn i bildet var medvirkende til at nåværende president Terje Svendsen trakk sitt kandidatur.

Avgjøres i mars

På forbundstinget, som avholdes i starten av mars 2022, vil den nye presidenten innsettes. Valgkomitéens innstilling vil bli offentliggjort fredag kl. 13.

Klaveness har jobbet som elitedirektør i NFF siden høsten 2018. Hun har 73 A-landskamper for Norge. Vestlendingen, som er utdannet jurist, har også jobbet som fotballekspert for NRK.

Mina Finstad Berg, som er sportskommentator i TV 2, ser på Klaveness som en veldig sterk kandidat.

– Jeg syns det er en veldig spennende innstilling, så er det opp til tinget å velge. Det er et veldig interessant valg og spennende navn.

Finstad Berg har også latt seg imponere over hvordan den tidligere landslagsspilleren har løst direktørjobben til nå.

– Hun har fremstått som veldig tydelig, og blitt en veldig viktig stemme utad for NFF. Hun har løst jobben veldig godt, selv om hun har stått i vanskelige saker. Hun har håndtert flere av de mest krevende sakene NFF har hatt på årevis som både nødlandslaget, pandemien og Qatar.

Lise Klaveness var en viktig spiller for det norske kvinnelandslaget i lang tid. Her fra en privatlandskamp mot Canada i 2010. Foto: Sara Johannessen Meek

– Klaveness er kjent for å være ekstremt kompetent. Hun har et veldig godt fotballhode. Samtidig kan hun ledelse. Så opplever jeg henne også som en person mange har tillit til og stor integritet.

– Tror du Klaveness vil gjøre mye endringer i NFF og måten de fremstår på dersom hun blir president?

– Ja, det tror jeg. Det er litt basert på hvordan hun har løst jobben sin. Jeg tror hun vil ha en litt annen lederstil enn sine forgjengere. Mange etterlyser mer åpenhet, og jeg opplever henne som mer åpen enn dem vi har sett tidligere. Jeg oppfatter henne som genuint lyttende og at hun er åpen for tilbakemeldinger.

– Det er ingen tvil om at den som blir ny president har en jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten til supporterne etter det ekstraordinære tinget som ble holdt i forbindelse med Qatar-saken. Der har man en jobb å gjøre, men Klaveness har gode forutsetninger for å gjøre det.

– Det er på høy tid

Den nåværende fotballpresidenten Terje Svendsen har sittet siden 2016. Torsdag kom nyheten om at trønderen ikke kommer til å ta gjenvalg. Han har gitt valgkomiteen beskjed om han ikke er aktuell for to nye år.

– Jeg har likt jobben utrolig godt. Det har ikke vært mangel på krevende saker, alt fra åpenhetsdebatt, reiseregninger til pandemi og VM i Qatar. Etter seks år er det på tide å slippe nye krefter til, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

Fotballpresident Terje Svendsen (i midten) og generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt gratulerer Marthine Østenstad fra Sandviken som ble seriemestere. Foto: Marit Hommedal

Han ble sist gjenvalgt på fotballtinget i mars 2020.

Mina Finstad Berg mener det er kjempepositivt at en kvinne kan komme til å bli den øverste lederen for norsk fotball.

– Det er på høy tid. Fotballen har alltid vært veldig mannsdominert. Både i Norge og ikke minst internasjonalt. Vi trenger dyktige damer med bein i nesen i ledende posisjoner. Det er ekstra viktig for kvinnefotballen at man får noen som vet hvordan det er og har det under huden.

– Så gir det også en signaleffekt at den øverste lederen er kvinne. Det er gledelig at man får flere kvinner inn i den type posisjoner. Så skal det sies at Klaveness kan bli president først og fremst fordi hun er veldig dyktig,